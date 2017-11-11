南市府就業博覽會新營徵才 媒合率近7成

台南市勞工局今年度辦理的最後一場大型徵才就業博覽會，11日在新營體育館登場，86家廠商釋出逾6000個工作機會，半數月薪在30K以上，吸引許多求職者前來。（莊曜聰攝）

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台南市勞工局今年度辦理的最後一場大型徵才就業博覽會，11日在新營體育館登場，釋出逾6000個工作機會，半數月薪在30K以上，吸引許多求職者前來，初步媒合率近7成。（莊曜聰攝）

「真的有30K！」今年台南市政府舉辦的最後一場就業博覽會，11日在新營區體育場舉辦，邀集橫跨服務、傳產、科技各行業等共86家廠商，釋出超過6000個工作機會，其中有一半的職缺更號稱月薪超過3萬元，吸引許多求職者前來，勞工局特別規畫在地廠商專區提供500多個職缺，讓溪北地區的民眾能就近就業初步媒合率近7成。

行政院長賴清德公開喊話，希望公司行號能夠提高薪資，尤其是上市櫃公司，11日市府舉辦的就業博覽會就不馬虎，超過3000個職缺月薪都上看3萬元，讓求職者直呼「真的假的！」以行業類別分析，多為科技、物流及工時較長的保全業，部分傳產業者開出的薪資也不錯，而服務業的職缺仍是最多，起薪依舊不高。

由於就博會在新營舉行，求職者多來自溪北及鄰近地區，為了讓民眾能夠就近就業，包括榮剛材料、三益制動、榮眾科技、華新麗華鹽水廠及官田鋼鐵等21家新營及鄰近廠商，一口氣釋出542個工作機會，也是近年來最多。

勞工局長王鑫基認為，依據目前景氣情形，希望求職者能夠把握機會，事前做好功課，了解公司相關制度及福利，並且多投遞履歷，才能找到伯樂；同時也要充實自身學能，才能成為廠商的千里馬，勞工局也會辦理青年就業講座、創業輔導等，希望大家都能找到好工作。

(中時)

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