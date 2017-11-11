慶陽面臨解約 海科館獨自承擔台鐵深澳線千萬營運費

慶陽公司財務困難，不僅付不出電費和員工薪水，海生館遲遲難產即將解約，先前海科館與慶陽簽約，共同分攤台鐵深澳線每年1000萬元營運成本，屆時恐怕得由海科館獨自承擔。（李其樺翻攝）

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慶陽公司承攬海生館建案，因財務困難，不僅付不出電費和員工薪水，海生館遲遲難產即將解約，先前海科館與慶陽簽約，共同分攤台鐵深澳線每年1000萬元營運成本，屆時恐怕得由海科館獨自承擔；海科館表示，將與台鐵再做協商。

據悉海科館於2012年與慶陽公司簽約，雙方約定共同負擔台鐵深澳支線營運暨維修成本1000萬元，自2012年5月起至2041年5月止，慶陽公司每年必須支付1000萬元給海科館，再由海科館轉交撥台鐵。

然而隨著近日慶富獵雷艦案延燒，子公司慶陽也受到牽連，日前又被爆出積欠台電140萬元電費，連員工薪水也被迫按周計付，原本預定今年5月開館的海生館至今仍是工地，遭海科館開罰超過千萬元。

按照海科館與慶陽協議，若到了12月上旬無法依約完成1到3樓底版澆置工程，屆時將與慶陽解約，換句話說，海科館將獨自承擔與台鐵深澳支線1000萬元營運維修費用。

海科館經營管理組主任何林泰回應，海科館與慶陽雖然自2012年簽約，但直到2015年台鐵深澳支線復駛，慶陽才開始支付營運費用，至今已給付海科館2000萬元；今年因為慶陽財務問題，原定6、7月繳交的台鐵深澳支線營運費，拖延到上個月底才給付。

何林泰表示，未來海科館與慶陽正式解約後，海科館經營權回歸給教育部接手，屆時台鐵深澳坑線營運費用支付問題，會採跨部會方式與台鐵再行協商。

對此台鐵表示，關於深澳線營運目前每年虧損4000萬元，扣除海科館給付1000萬元營運費，每年仍淨虧3000萬元，至於搭乘人數已從2014年通車時的794人，至去年成長為1029人。

(中時)

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