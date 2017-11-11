隱身市集的藝術家 攤友跑市集結緣聯展

拼布教師林妘羽最近號召認識4年的8攤友們，以大家拎著皮箱趕市集的經驗為題，本月在淡水海關碼頭舉辦「我們的旅行日記」聯展。（陳心瑜攝）

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拼布教師林妘羽最近號召認識4年的8攤友們，以大家拎著皮箱趕市集的經驗為題，本月在淡水海關碼頭舉辦「我們的旅行日記」聯展。（陳心瑜攝）

新北市淡水區的重建街以質感手作小物、隱身蜿蜒階梯聞名，攤友各自身懷拼布、攝影、花藝和木作絕技，拼布教師林妘羽最近號召認識4年的8攤友們，以大家拎著皮箱趕市集的經驗為題，本月在淡水海關碼頭舉辦「我們的旅行日記」聯展。

34歲的林妘羽是拼布教師，這4年來，每個月第二個周末都會拎著自己手作的拼布玩具、學布鞋和提袋等作品到重建街擺攤，也會帶著兩個孩子一起到市集玩。

林妘羽說，有時候在市集遇到好久不見的朋友，會問她「是不是生活過得很辛苦、需不需要幫忙？」甚至丈夫的朋友看到，跑去指責她先生「怎麼讓老婆帶著兩個孩子擺地攤？」林妘羽笑說，跑市集是件很開心的事情，攤友們各懷創作夢想，也許現階段還無法全職創作，但能在假日步步實現自己的夢想、和同好相互交流是跑市集最令迷人的地方。

林妘羽介紹，本次參展的藝術家是在淡水長大、或是在淡水生活，像是「許赫X九色芬」的詩人許赫老師在淡水開了間心波力書房，展出小朋友世界的詩與畫；李健竹則是筆芯雕刻藝術家；「M.l慢砌創」洪啟翔則展出玻璃創作；而「吉剪花」的周佳儒則是剪紙創作者；「貘貘熊」白永緯則展出花藝手作 ；「碳十四」黃俊霖則展出木作作品。

「我們的旅行日記」聯展即日起至19日展出，展出地點為海關碼頭C棟（紅毛城對面），時間為每周一至五9時30分至18時30分。

(中時)

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