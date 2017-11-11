「全民國防漆彈競賽」 700學子競技

2017.11.11 高雄市 ▲海軍陸戰隊指揮部11日起兩天舉辦 「106年全民國防漆彈競賽」，有全台700多名學子競技。（呂素麗翻攝）

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2017.11.11 高雄市 ▲海軍陸戰隊指揮部11日起兩天舉辦 「106年全民國防漆彈競賽」，有全台700多名學子競技。（呂素麗翻攝）
2017.11.11 高雄市 ▲海軍陸戰隊指揮部11日起兩天舉辦 「106年全民國防漆彈競賽」，首日大專組成績出爐，冠軍的台南應用科技大學與海軍陸戰隊指揮官王瑞麟少將（右四）合影 。（呂素麗翻攝）
2017.11.11 高雄市 ▲海軍陸戰隊指揮部11日起兩天舉辦 「106年全民國防漆彈競賽」，首日大專組成績出爐，由海軍陸戰隊指揮官王瑞麟少將（左一）頒獎給獲亞軍的中華醫事科技大學。（呂素麗翻攝）

海軍陸戰隊指揮部11日起兩天在四海一家海軍運動場，舉辦 「106年全民國防漆彈競賽」，有來自全台各地高中職及大專院校共120隊、700多位學子齊聚競技，選手們個個卯足了勁，全力以赴。

參賽大專組有13隊，高中組107隊，首日大專組決賽，成績出爐，由台南應用科技大學稱霸、中華醫事科技大學亞軍、南台科技大學季軍；而高中組因隊數多，將於12日再進行決賽。

競賽由陸戰儀隊以精湛的操槍術及莒拳隊各項擊破操演拉開序幕，由海軍副司令陳子鳳中將主持，軍方並派出陸戰隊大頭娃娃、兩棲蛙人及設置小型天堂路與學生、民眾拍照互動，讓大家充分感受到陸戰隊的熱情。

海軍陸戰隊指揮官王瑞麟少將致詞表示，希望藉由比賽拉近國軍與青年學子的距離，透過競賽的過程，激發參賽同學們彼此間協調合作、團結互助精神，增進彼此情誼，同時培養良好的運動習慣。

(中時)

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