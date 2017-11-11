1級棒！1111大毅家族一起運動做公益

大毅建設舉辦社區運動會，社區住戶變裝超吸睛，展現創意成全場焦點。（盧金足翻攝）

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大毅家族11日舉行趣味運動會及愛心義賣幸福市集，親子熱烈參與，展現旺盛活力。（盧金足翻攝）

雙11創造熱門商機，雙11對大毅建設來說，還具有運動做公益跑第「1」的非凡意義，11日舉行全家一起來的社區運動會，號召住戶在秋高氣爽的日子健康動一動，公益團體及教會團體在場邊擺設內容豐富的園遊會義賣攤位，義賣助人的幸福市集，大毅建設1級棒，今年完工的社區「一遇」，榮獲「第6屆台中市都市空間設計大獎」，建案獲肯定「叫我第1名」。

11月11日是大毅建設社區運動會舉辦的日子，這一天在四張犁國中群聚來自大毅建設各社區共18隊的團體，老老少少共計有1300多人參與活動。

大毅建設總經理林隆深表示，每次的社區運動會都看到扶老攜幼開心笑容，這種熱切的生命力，就是我們想要推廣幸福家庭、共好生活的理想，讓老中青、你跟我都能和樂共融，中部很多同業都在努力推廣幸福的生活，大家一起來做，最宜居的城市就會在台中市。

社區運動會設計一系列精彩的遊戲，有大朋友的運動項目、親子共同參與的趣味競賽，還有公益團體及教會團體在場邊擺設內容豐富的園遊會義賣攤位，也邀請到仁美里、仁和里及松竹里3個里辦公處的朋友一同共襄盛舉。

整場活動在創意造型進場隊伍中展開，各隊爸媽們莫不施展拳腳，帶著孩子飛奔場上爭奪優勝，熱鬧中旺盛活力全然展現，參加的來賓也都感受到滿滿的活力。

舉辦社區運動會是一件費體力也費心力的事，但是各社區在這個活動籌備過程中，可以互相邀請鄰居參加，並且共同討論社區的表演服裝、準備什麼樣的環保道具等等。

大毅建設表示，這些過程都能創造住戶之間的互動機會，凝聚社區的情感與共識，住在台中公園別墅的住戶說，大毅建設鼓勵家中長者一起出來參加運動會，讓社區的爺爺奶奶更願意活動一下。

今年大毅建設完工社區「一遇」榮獲「第6屆台中市都市空間設計大獎」，大毅植幸福榮獲「106年台中市優良公寓大廈評選大型新生組第1名」，大毅建設也勇奪「台中市優良公寓大廈社區營造促進獎」，榮譽得來不易，就是各社區透過一次次的活動累積出對社區認同感，讓住戶們願意長期付出時間、人力與情感而得來的成果。

(中時)

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