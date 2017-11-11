新北市後憲理事長交接 不忘關懷唐氏兒

2017年11月11日 19:03 中時 葉書宏

新北市後備憲兵荷松協會第8、9屆理事長交接典禮今（11日）下午5時在板橋凱撒飯店舉行，第8屆理事長蔡志陽將印信交接給第9屆理事長陳献楨。（葉書宏攝）

典禮之前安排總統府鐵衛隊退伍的後備憲兵在軍樂聲中護旗進場，氣氛莊嚴隆重。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜、市議員陳錦錠等到場觀禮。（葉書宏攝）

新北市後備憲兵荷松協會第8、9屆理事長交接典禮今（11日）下午5時在板橋凱撒飯店舉行，第8屆理事長蔡志陽將印信交接給第9屆理事長陳献楨，新北市副市長侯友宜、市議員陳錦錠等到場觀禮。

典禮之前安排總統府鐵衛隊退伍的後備憲兵在軍樂聲中護旗進場，氣氛莊嚴隆重。蔡志陽表示，感謝各級長官以及後備憲兵幹部對過去兩屆四年的支持與協助，並頒發感謝狀給現任理監事。

陳献楨憲兵預官30期，歷任板橋主任、新北市副主委、熱心社會公義，曾經擔任南投里外同鄉會總會長，此次接任後備憲兵荷松協會理事長，地方各界都給予高度肯定。

值得一提，陳献楨理事長偕三重主任楊民中捐贈三台鞍馬平恆機復建器材給唐氏症基金會三重，新莊，林口等三所日間照顧中心；中華民國唐氏症基金會董事長林正俠至正感謝狀，感謝後備憲兵長期對唐氏症患者的關懷及愛心。

(中時)