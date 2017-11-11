「2017富邦長春公開賽」 呂文德、謝敏男及陳威勝分居各組冠軍

(左起，業者提供)業餘組冠軍陳威勝、一般長春組冠軍呂文德、富邦集團董事長蔡明忠、超級長春組冠軍謝敏男

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台灣歷史最悠久、規模最大的國際職業長春高球賽「2017富邦長春公開賽」今日進行最後一回合決賽，我國高球長春好手呂文德以一桿之差，贏過首度參加長春職業賽事的泰國名將瓦拉川，這也是富邦長公開賽15年來第二位連續兩年連霸冠軍的選手；超級長春組則是由國寶級老將謝敏男完成三連霸；業餘組冠軍則由就讀國立體育大學二年級的陳威勝奪冠。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦舉辦長春公開賽今年邁入第15個年頭，今年選在台灣歷史最悠久、明年即將滿100周年的高爾夫球場「老淡水球場」舉行賽事更別具意義。富邦希望透過這樣賽事舉辦，提高台灣在國際的能見度，同時傳承寶貴的經驗給年輕後輩，深耕台灣高球未來希望的種子。

這次各組冠軍都留在台灣！本屆冠軍選手呂文德在今日和泰國名將瓦拉川在場中多次打成平手，所幸呂文德熟悉老淡水球場，最後4洞射下兩記關鍵小鳥，最後以68桿、3天總桿為低於標準桿8桿的208桿，以一桿之差贏過了瓦拉川，瓦拉川今日同樣以68桿作收，總桿209桿，呂文德更連續兩年為台灣留下冠軍獎盃並獨得90萬元台幣獎金。

超級長春組部份，是由77歲的國寶級老將謝敏男以72桿、143桿總桿輕鬆贏得冠軍，第2名則是151桿的陳振輝得亞軍，第3名有二位為陳志明及許勝全都是154桿，並列第三。

而 仍在唸大學的陳威勝則是以總桿數218桿摘下業餘組冠軍。

(工商)

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