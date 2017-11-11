台灣高校社團幹部體驗營在廈門開營

2017年11月11日 19:04 旺報 宋秉忠

台灣高校社團幹部體驗營成員合照一。（易紹杰、劉典攝）

台灣高校社團幹部體驗營成員合照二。（易紹杰、劉典攝）

記者宋秉忠／台北－廈門連線報導

「我宣布，兩岸交流30年，『台灣高校社團幹部體驗營』正式開營」。11月11日，隨著中國華藝廣播公司董事長邱雨的一聲宣布，兩岸嘉賓共同啓動水晶球，活動在廈門正式拉開序幕。此次活動以「深化兩岸交流，共用發展機遇」為主題，來自台灣世新大學、銘傳大學等10所台灣院校的20餘位社團幹部將通過實地走訪和互動交流，親身體驗和感受兩岸交流30年來大陸經濟社會發展成果，尋求未來發展機會。

今年是兩岸打破隔絕狀態、開啓交流交往30周年。活動主辦方、中國華藝廣播公司董事、副總經理陳國軍在致詞中表示，組織此項文化交流活動，是「企盼匯集兩岸民間力量，搭建兩岸交流平台，讓更多台灣青年朋友瞭解大陸發展情況，共用大陸發展機遇，進而體認『兩岸一家親』，『兩岸命運共同體』的理念。」

30年前，台灣政府宣布開放大陸探親，海峽兩岸長期隔絕狀態被打破。30載光陰，彈指一瞬間，從最初有限開放到現在，兩岸往來如今已成了尋常事。為了進一步提升體驗營實效，主辦方邀請了兩岸高校老師隨隊指導，隨時對學生提出的問題答疑解惑。

廈門大學台灣研究院兩岸關係研究所所長張寶蓉在發言中表示，從當年兩岸隔絕對峙到現如今兩岸的民間往來日益頻繁，兩岸交流領域不斷拓展，形式不斷創新，內容日益豐富，這也深深吸引了台灣年輕人的目光關注。今天我們可以看到，青年已經成了兩岸交流的生力軍，而這也是未來的一個趨勢。

吳寶蓉指出，據統計，30年來，兩岸交流累計達1.23億人次，現在每年900多萬人次往來兩岸，近百萬台灣同胞在大陸工作、學習和生活；尤其兩岸經貿交流呈現良好勢頭，年貿易額達到1900億美元，大陸成爲台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地、最大島外投資目的地。

廈門市台商協會會長吳家瑩也表示，30年來，兩岸交流從無到有、從少到多、從間接到直接、從單向到雙向，不斷擴大深化，形成全方位、多層次的格局，兩岸人員往來、經濟合作、文化交流和社會聯繫達到前所未有的水平，為兩岸關係和平發展奠定了基礎；他希望，大家都到大陸走走看看，也可以多到大陸就業、創業，他相信，以台灣青年的智慧，一定可以開啓兩岸未來交流下一個輝煌精彩的30年！

在啓動儀式上，樹德科技大學鄭謹洹、世新大學楊智伃代表體驗營學生從邱雨手中接過營旗。在接下來的幾天裏，體驗營將走訪廈門、福州兩地的客運碼頭、自貿園區、台商企業、青年創業基地和文化歷史遺跡，在參訪交流中感受兩岸交流30年的時代變遷，以及兩岸一家親的文化淵源；還將在廈門大學舉辦「兩岸交流30年座談會」，並到「微風樂集」展開一場別開生面的「兩岸交流30年音樂分享會」。

在最後的成果展示和結營儀式上，主辦方還將舉行隨手拍照片分享和評比，組織頒獎和活動體會交流。

(旺報)