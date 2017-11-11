「跟消保藝齊舞動BODY」宣導消保權益

2017年11月11日 20:41 中時 葉書宏

新北市政府法制局今（11）日下午在永和仁愛公園舉行「跟消保藝齊舞動BODY」消保宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府法制局今（11）日下午在永和仁愛公園舉行「跟消保藝齊舞動BODY」消保宣導活動，市長朱立倫、議員陳鴻源、連斐璠、行政院消保處劉清芳處長共同進行開幕儀式，朱立倫和MuseAngel表演團隊與現場市民朋友一起活力舞動，十分熱鬧有趣。

朱立倫表示，消保的觀念早期是從民間開始，現在已有完整的立法保障，每個人都是消費者，市府以消費者角度與市民同在一起，日常生活的消費安全與權益，都是消保工作的一環，市府非常重視每位 消費者的權益，並希望每一次的消費都是安心且滿意的。

朱立倫提到，他曾擔任行政院消保會主任委員，中央與地方消保機關都要保護消費者，但單靠消保官不夠，必須結合其他單位一同合作，像是民眾關心的食安問題，新北市衛生局有120位稽查人員和消保官一起把關，查獲違規一定追究到底，要讓民眾安心。

現場除設有多個遊戲攤位外，並安排有許多藝文表演活動，特別邀請到蘋果劇團演出消費者保護及反私菸行動劇「小木偶奇遇記」，並邀請MuseAngel表演藝術團隊來和大家一起活力舞動。此外並安排「愛啟動」「學院王國」等知名樂團表演，以及播放戶外食安電影院，各項節目讓民眾觀看得如癡如醉，反應都相當熱絡。

法制局長黃怡騰表示，過去幾年以來，政府一方面讓消費者保護的法制更加齊備，另方面我們新北市政府也以建立全國最大消費者保護團隊自許，持續強化以市府團隊為核心的消費服務，消保官的角色，除了負責團隊間的溝通協調及後端的消費爭議處理外，更扮演補位的角色。

消費者保護工作並非單純靠政府力量監督，仍須仰賴消費者協力配合，雙管齊下共同創造一個良好的消費環境。

(中時)