HBL》手畫十字架 吳秉耀「彈框」3分彈救強恕

吳秉耀拿下14分含4記三分球。(李弘斌攝)

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中時電子報
／台北報導
強恕全隊賽前手腕畫上十字架，吳秉耀賽後右手腕仍有十字架的痕跡(林宋以情攝)

右手腕畫上十字架，強恕吳秉耀11日讀秒階段飆進關鍵3分彈，助球隊53比50力克基商，搭上通往高雄的12強末班車，他說，「當時坐在板凳上心裡想，『希望上去能給我一點神績。』」

預賽首戰敗給高苑，前役又遭東山逆轉吞下2連敗，強恕11日背水一戰，總算改掉打不滿40分鐘的症頭，半場失誤控制在10個以內，最終得以撂下勝利。

終場前56秒基商拿下2分領先，但比賽還有懸念，倒數36.39秒，強恕吳秉耀靠近弧頂三分出手，球彈框而上再應聲入網，這顆幸運進球幫助強恕1分差逆轉戰局，基商最後一波進攻劉光尚切入硬上未果，強恕3分差驚險勝出。

強恕晉級12強。(李弘斌攝)

教練吳俊雄認為，吳秉耀本來心臟就大顆，又是人來瘋，但吳秉耀說，其實自己第4節在場下時很緊張，在板凳上時看著手腕的十字架，希望能幫助球隊，「我其實整場都打鐵，但戰術跑出來有空檔，想都沒想就出手了。」

吳俊雄坦言，預賽首勝來得太慢，「前幾場執行力不好，小朋友心態不夠健全。」晉級12強才是開始，吳俊雄說，「晉級當然開心，但所有人都認為我們應該更好，沒有時間開心。」

(中時電子報)

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