油價創3年新高 台塑化汽、柴油漲價0.6、0.7元

2017年11月11日 19:57 工商 彭暄貽

沙烏地阿拉伯與中東地區地緣政治風險升高，引發市場擔憂影響原油供應，國際原油漲勢延續，國內油價也連4周喊漲。台塑化（6505）宣布13日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.7元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

影響所及，台塑化參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.4元；發油量最大的95+無鉛汽油價格逼近28元，每公升為27.8元，為近3年高點；98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24元。

沙國政權大地震已導致兩名王子死亡、數十名王子就逮，另還有數十億美元的資產遭到凍結。市場擔心沙國政情可能影響到供應，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月9日上漲0.36美元，成為每桶57.17美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.44美元，每桶達63.93美元。

路透社報導，不少交易人士聲稱，支持沙國減產救油價的王儲沙爾曼傳出可能繼任王位，帶動油價跳高。能源顧問機構FGE指出，石油輸出國組織(OPEC)跟非OPEC產油國的減產協議，應能進一步延長到2018年3月後，油價可能會在2018年拉高至65~70美元。

不過，也有分析師認為，油價攀高恐會引來美國頁岩油商鑽取更多石油，其他OPEC成員國配合減產的意願降低，也會讓俄羅斯面臨終結減產合約的壓力。加上沙國政治清理已告一段落，估計油價驟漲的走勢，會相當短命。油價接下來可能會走跌，時間點大概會落在11月底召開的OPEC會議。

(工商)