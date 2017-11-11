油價創3年新高 台塑化汽、柴油漲價0.6、0.7元

友善列印
工商

沙烏地阿拉伯與中東地區地緣政治風險升高，引發市場擔憂影響原油供應，國際原油漲勢延續，國內油價也連4周喊漲。台塑化（6505）宣布13日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.7元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

影響所及，台塑化參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.4元；發油量最大的95+無鉛汽油價格逼近28元，每公升為27.8元，為近3年高點；98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24元。

沙國政權大地震已導致兩名王子死亡、數十名王子就逮，另還有數十億美元的資產遭到凍結。市場擔心沙國政情可能影響到供應，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月9日上漲0.36美元，成為每桶57.17美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.44美元，每桶達63.93美元。

路透社報導，不少交易人士聲稱，支持沙國減產救油價的王儲沙爾曼傳出可能繼任王位，帶動油價跳高。能源顧問機構FGE指出，石油輸出國組織(OPEC)跟非OPEC產油國的減產協議，應能進一步延長到2018年3月後，油價可能會在2018年拉高至65~70美元。

不過，也有分析師認為，油價攀高恐會引來美國頁岩油商鑽取更多石油，其他OPEC成員國配合減產的意願降低，也會讓俄羅斯面臨終結減產合約的壓力。加上沙國政治清理已告一段落，估計油價驟漲的走勢，會相當短命。油價接下來可能會走跌，時間點大概會落在11月底召開的OPEC會議。

(工商)

「跟消保藝齊舞動BODY」宣導消保… 眾神擁渡龍泉溪 媽祖田文化祭熱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。