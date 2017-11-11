滑手機大賽 9旬翁眼聰目明樂當低頭族

第三屆銀髮族滑手機大賽11熱鬧登場，來自桃園各區共500位長輩共襄盛舉。(蔡依珍攝)

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第三屆銀髮族滑手機大賽11日在台北科技大學附屬桃園農工熱鬧登場，來自各區共500位長輩，以智慧型手機大玩成語猜謎、拼圖、文字接龍等遊戲，經過3回合激戰，由平鎮區廣興里辦公室的長輩們拿下最多分、奪得冠軍，獲頒40吋電視、悶燒鍋、行動電源等大獎。

桃園市政府樂活重陽季銀髮族滑手機比賽來到第三年，也是樂活重陽季系列活動的精彩壓軸，參與盛況一年更勝一年，今一早7點就已有許多長輩抵達會場，交換使用智慧型手機與通訊軟體Line的心得，還擬定作戰策略，氣氛熱絡。

今年的樂活滑手機比賽以團體賽方式進行，青年局指出，長輩們都較往年表現更加，不但反應快速、操作靈敏，也可以與隊友相互提醒，順利完成任務，大大提升銀髮族退休後的生活樂趣。

龍潭區中興里92歲的王伯伯，是最年長的參賽者，已2度參加滑手機比賽的他笑說，平常就會利用手機聯絡親朋好友相約出遊，即便已年過9旬，但對Line的操作並不陌生，很開心能夠跟大家一起玩遊戲，動手、動腦、又能夠增加友誼。

為了讓活動皆大歡喜，市府還增設了青年事務局獎、最佳團體獎、最早註冊獎、最佳踴躍獎、最佳活力獎、最佳服裝獎等獎項，參賽的18組隊伍「通通有獎」，志工黃同學也很開心和長輩一起玩手機闖關，笑說回家後也要與阿公阿嬤多聊天、玩手機。

(中時)

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