海洋廣場裝置藝術淪極限運動場　基隆市府：將請警方取締

基隆市海洋廣場字母裝置藝術竟被當作極限運動場地！昨（11）晚一群外國溜直排輪好手在海洋廣場字母裝置藝術炫技，被民眾目擊上船臉書社群引發正反論戰。（翻攝自「基隆人」臉書）

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基隆市海洋廣場字母裝置藝術竟被當作極限運動場地！昨（11）晚一群外國溜直排輪好手在海洋廣場字母裝置藝術炫技，被民眾目擊上船臉書社群引發正反論戰。（翻攝自「基隆人」臉書）
基隆市海洋廣場字母裝置藝術竟被當作極限運動場地！昨（11）晚一群外國溜直排輪好手在海洋廣場字母裝置藝術炫技，被民眾目擊上船臉書社群引發正反論戰。（翻攝自「基隆人」臉書）

基隆市海洋廣場字母裝置藝術竟被當作極限運動場地！昨（11）晚一群外國溜直排輪好手在海洋廣場字母裝置藝術炫技，被民眾目擊上船臉書社群引發正反論戰；基隆市政府交旅處回應，不支持危險的運動行為，會請警方取締，如有損害公物將依法求償。

鄭姓網友昨晚在「基隆人」臉書PO影片，只見影片中一名外國人穿直排輪在海洋廣場裝置字母上快速滑行，俯衝炫技，旁邊還有不少同伴圍觀拍攝，鄭姓網友質疑危害用路人權利。

影片一貼出，引發網友正反論戰，反對網友認為在裝置藝術上溜直排輪破壞公物，支持網友則認為是另類行銷，被其他網友駁斥若不慎傷害到其他用路人，誰要負責？

對此基隆市政府交旅處長李綱譴責「這是沒有公德心的行為！」海洋廣場屬於人行道範圍，民眾在裝置藝術上玩極限運動不僅破壞公物，還妨礙到其他用路人權利，如果發生意外讓小孩子受傷，後果不堪設想，將請警方嚴加取締，若裝置藝術有損壞，也將查出身分依法求償。

警方表示，依法禁止動力交通工具駛上人行道，依法可開罰1200至3600元，若是無動力輪具可開罰300元，呼籲民眾勿以身試法。

(中時)

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