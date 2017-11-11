幸福1＋1 毛寶貝走秀認養趴

2017年11月11日 19:49 中時 葉書宏

新北市政府動保處舉辦「幸福1＋1 就愛pet一起嘉年華-毛寶貝下一站幸福」活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府動保處為使毛寶貝們能有更多機會被民眾認養，今（11日）下午配合新北市毛小孩關懷協會，在府中非常熱區舉辦「幸福1+1 就愛pet一起嘉年華-毛寶貝下一站幸福」活動，現場不只有來自新店及中和動物之家的狗狗貓貓，臺下另有獸醫師為毛寶貝們進行義診、還提供家犬貓免費施打狂犬病疫苗注射、晶片植入與寵物登記，當天活動共有3隻狗、6隻貓被認養回家，找到屬於他們的下一站幸福。

動保處自104年8月開始，每個月都會舉辦一次毛寶貝走秀趴活動，這次選擇在11月11日光棍節舉辦，更是希望民眾能透過活動認養動物之家的毛寶貝，增加一個新家人，讓家庭成員間的氣氛更加活絡，也可以培養責任感和同理心。不只如此，當天還提供100劑免費狂犬病疫苗與晶片登記，還有由專業獸醫現場一對一的寵物醫療諮詢服務，民眾反應熱絡，活動當天共施打58劑狂犬病疫苗與植入32支寵物晶片。

除了認養區的犬貓吸引不少民眾佇足外，當天活動現場還有精彩的舞台活動，一開始的有獎徵答讓舞台氣氛歡騰了起來，緊接著由飼主牽著自家毛寶貝的走秀和趣味競賽，讓臺上臺下充滿笑聲。而為了吸引民眾且增加飼養寵物知識，活動現場還設計了寵愛小學堂，讓民眾以知識問答來進行闖關，使今日的府中非常熱區熱鬧萬分！

農業局長李玟表示，新北市從104年3月起實施零撲殺政策，即不斷強調「以認養代替購買」「支持認養，不棄養」的飼養觀念，並推出強化飼主責任、杜絕非法繁殖場、提高收容量及周轉率、廣設認養小棧等措施，此次毛寶貝走秀認養趴便是整體措施的精華縮影，主要目的在於多元化管道推廣認養、教育民眾正確飼養觀念、為寵物施打晶片強化飼主責任、鼓勵民眾認養、為動物之家的毛寶貝們找到能照顧牠們一輩子的好主人。

(中時)