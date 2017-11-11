幸福1＋1 毛寶貝走秀認養趴

新北市政府動保處舉辦「幸福1＋1 就愛pet一起嘉年華-毛寶貝下一站幸福」活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
新北市政府動保處舉辦「幸福1＋1 就愛pet一起嘉年華-毛寶貝下一站幸福」活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府動保處為使毛寶貝們能有更多機會被民眾認養，今（11日）下午配合新北市毛小孩關懷協會，在府中非常熱區舉辦「幸福1+1 就愛pet一起嘉年華-毛寶貝下一站幸福」活動，現場不只有來自新店及中和動物之家的狗狗貓貓，臺下另有獸醫師為毛寶貝們進行義診、還提供家犬貓免費施打狂犬病疫苗注射、晶片植入與寵物登記，當天活動共有3隻狗、6隻貓被認養回家，找到屬於他們的下一站幸福。

動保處自104年8月開始，每個月都會舉辦一次毛寶貝走秀趴活動，這次選擇在11月11日光棍節舉辦，更是希望民眾能透過活動認養動物之家的毛寶貝，增加一個新家人，讓家庭成員間的氣氛更加活絡，也可以培養責任感和同理心。不只如此，當天還提供100劑免費狂犬病疫苗與晶片登記，還有由專業獸醫現場一對一的寵物醫療諮詢服務，民眾反應熱絡，活動當天共施打58劑狂犬病疫苗與植入32支寵物晶片。

除了認養區的犬貓吸引不少民眾佇足外，當天活動現場還有精彩的舞台活動，一開始的有獎徵答讓舞台氣氛歡騰了起來，緊接著由飼主牽著自家毛寶貝的走秀和趣味競賽，讓臺上臺下充滿笑聲。而為了吸引民眾且增加飼養寵物知識，活動現場還設計了寵愛小學堂，讓民眾以知識問答來進行闖關，使今日的府中非常熱區熱鬧萬分！

農業局長李玟表示，新北市從104年3月起實施零撲殺政策，即不斷強調「以認養代替購買」「支持認養，不棄養」的飼養觀念，並推出強化飼主責任、杜絕非法繁殖場、提高收容量及周轉率、廣設認養小棧等措施，此次毛寶貝走秀認養趴便是整體措施的精華縮影，主要目的在於多元化管道推廣認養、教育民眾正確飼養觀念、為寵物施打晶片強化飼主責任、鼓勵民眾認養、為動物之家的毛寶貝們找到能照顧牠們一輩子的好主人。

(中時)

海洋廣場裝置藝術淪極限運動場　… 欣賞曼哈頓懸日 高市12日封街3小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。