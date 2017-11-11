欣賞曼哈頓懸日 高市12日封街3小時

2017年11月11日 19:34 中時 呂素麗

2017.11.11 高雄市 ▲高雄市青年路懸日美景 。（王錦河攝）

2017.11.11 高雄市 ▲高雄市青年路懸日美景 ，吸引許多攝影同好聚集在青年路與民權路口拍照。（王錦河攝）

曼哈頓懸日是美國紐約著名景象，高雄市青年路著名懸日美景足以媲美，高市府將於12日下午3點至6點，交通管制青年路（民權路至維仁街口，東西向快車道），封街青年路的民權路和光華路中間路段，邀請民眾與攝影高手，同來觀賞此醉人美景，並同步舉辦「2017攝影佼佼者．高雄餃餃者」活動，民眾賞美景還能有機會領到免費水餃兌換券。

青年路懸日美景1年難得現身幾次，傍晚時分火紅太陽緩緩落下，夕陽餘暉美景吸引大批民眾聚集民權路與青年路口搶拍。

觀光局長曾姿雯表示，美國紐約曼哈頓的懸日奇景，是指太陽下山時，身影恰巧落在兩棟玻璃帷幕大樓之間，夕陽餘暉把街道渲染成金色童話大道，有如電影場景的自然城市美景，在高雄也看得到。

曾姿雯說，高雄夕陽樣貌多變，無論是新手或攝影高手，只要抓對時間，都能拍到好照片，為了讓民眾能盡情觀賞懸日美景、拍個夠，12日下午3點到6點會封閉青年路上民權路和光華路中間路段。

觀光局12日也同步舉辦「2017攝影佼佼者．高雄餃餃者」活動，民眾只要持觀光局特製手持牌或拍攝懸日照片，上傳個人臉書或Instagram等社群媒體，現場秀出上傳照片即可兌換日式煎餃美食兌換券1張或虱目魚鮮蝦餃1份，現場500份換完為止。

(中時)