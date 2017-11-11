中和「長壽巷」 住了4位百歲人瑞

新北市長朱立倫探視百歲人瑞。（葉書宏翻攝）

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新北市長朱立倫探視百歲人瑞。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中安街178巷內竟然有4位年滿百歲以上的人瑞，另隔壁174巷也有1位99歲的奶奶，堪稱是新北市的「長壽巷」。新北市長朱立倫專程前往訪視高齡105歲的牟金全，原籍山東日照的牟老奶奶，共育有8個女兒，其中大女兒不在，4個散居在美、加、紐西蘭、香港等地，但每年都會輪流返台長時間陪伴母親，牟金全雖然年長，但耳聰目明，仍然關心國事，她笑對朱立倫說：「我們全家都是你的粉絲！」

牟金全民國2年生，跟著先生從大陸來台，原本住在台北安東街開雜貨鋪，56歲時搬至中和安平里定居，70歲受洗成為虔誠的基督徒，在鄰近永和教會做禮拜，開始跟著唱詩歌、學習國字，一本聖經翻閱得起毛邊，有老奶奶的筆記，每餐飯前，必定禱告，感謝天父，賜我飲食，領我安康。

牟老奶奶說她在大陸逃難時，曾淪落在上海向人要飯，一些親友被共產黨清算，因此到台灣來，非常珍惜現有。老奶奶的先生，於5年前往生，也享壽百歲。老奶奶目前由一位印尼外傭照顧，三女兒劉曾萃就住在隔壁，隨時回來照應，其餘姊妹分居國內、外，但經常返家陪伴老奶奶。

朱立倫帶著蘋果禮盒和一條繡著梅花的紅領巾，由社會局長張錦麗、中和區長柯慶忠、安平里長林芳飾等人陪同探訪，朱立倫問老奶奶有無領到1萬元的重陽禮金和金戒指，老奶奶說有，都存起來了，她有19個孫子和15個曾孫，「光過年就可以收到10幾萬元紅包，不過很快就又送給曾孫啦！」老奶奶滿足的笑說。

朱立倫表示，新北市百歲以上的人瑞共有494人，沒想到中和光一條巷子就住有5位，他轉頭向林芳飾里長說，真是「安平又長壽」。

安平里長林芳飾表示，除牟老奶奶外，另有葉桂枝、吳斌、林輝英、梁金小鳳等4位都住在巷內，除梁金小鳳99歲外，其餘都101歲以上。

(中時)

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