海碩女網》歷屆最強名單 前義大利雙打球后登台爭冠

教育部體育署代表許秀玲頒發會內外卡予李亞軒。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／綜合報導
台灣好手徐竫雯致贈YONEX球鞋予潮昇國小網球隊。(海碩整合行銷提供)

匯聚世界頂尖名將，台北海碩盃女子網球公開賽12日起台北小巨蛋點燃戰火，今年除了前雙打球后義大利名將艾拉妮（Sara Errani），19歲白俄羅斯新秀莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）都將登台獻技，我國好手世大運單打銀牌李亞軒，徐竫雯要力抗強敵拚佳績。

台北海碩盃為總獎金12.5萬美元加住宿的WTA挑戰賽，12日至19日小巨蛋登場。今年邁入第11年，名將陣容更勝以往，比利時葳瑪雅（Yanina Wickmayer）、「天才少女」瑞士班西琪（Belinda Bencic)以及去年冠軍俄羅斯「媽媽球員」羅蒂娜（Evgeniya Rodina）單打爭后。

雙打名單同樣豪華，中國金花軍團段瑩瑩、王雅繁，庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）、俄羅斯茲拉米茲（Natela Dzalamidze）等好手要競逐冠軍水晶球拍。

秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，台北海碩發票兌換門票入場，賽會也與合作夥伴提供主題日，為了推廣網球運動及回饋學生團體，大專院校團體入場免捐贈發票，大會更將另外贈送賽會比賽用球100顆。

(中時電子報)

恩瑞眼鏡黃少青總經理頒發會外外卡予美國好手Ingrid Neel。(海碩整合行銷提供)
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