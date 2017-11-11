千萬預售屋不能住　遠雄判賠318萬

2017年11月11日 20:38 中時 吳堂靖

陳姓女子以1379萬元向遠雄建設購入位於新莊的預售屋，簽約後付款318萬餘元，事後陳女發現建案竟蓋在商業用地，僅能作為辦公室、事務所之用，怒控遠雄廣告不實，新北地院審酌建案文宣多稱居家住宅，判處遠雄敗訴，需返還訂金318萬餘元。

判決指出，2015年3月陳女看中遠雄推出的「遠雄首品」建案，廣告打出「小宅革命」、「精緻住宅」等語，陳女不疑有他，買下一戶預售屋含車位共1379萬元，事後也定期繳款，不料2016年卻發現建案竟位於商業區，依法不得作為住宅，憤而提告。

陳女指控，當初遠雄文宣標榜「居家住宅」、「機場捷運藝術宅」等，樣品屋規畫主臥、客廳、衛浴等空間，與一般住宅擺設無異，才會下訂購買，認為遠雄廣告偏離事實，要求解除契約返還訂金。

遠雄建設供稱，買賣契約和房屋平面圖上已載明「一般事務所」，現場銷售人員也曾告知，相關文宣僅說明建物具有宅第特性，非明指為住宅，認為陳女要求解約並無理由。

新北地院認為，預售屋無成品可供購屋者決定是否購買，民眾買屋是因信賴未來能使用的室內空間與房屋品質，且買賣契約書共有52頁，但僅32字提及「一般事務所」，不符比例原則，判處遠雄須返還價金，全案可上訴。

(中時)