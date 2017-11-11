視障500K接力路跑盼喚起視障就業議題

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路跑運動正夯，全台每年路跑活動多達400場，但很少見到由視障者接力完成的路跑，為喚起社會對視障人士就業問題的關心，渣打銀行舉辦「北中南500K視障接力」，9日從台北出發、11日下午抵達台中渣打銀行分公司，將交棒給下一位跑者繼續南下，而中部民眾還組成「石虎花卉應援團」為跑者加油打氣。

11日下午2點半，第五棒跑者洪國展等人在眾人的歡呼聲中抵達台中補給站，現場氣氛熱絡。渣打銀行表示，近幾年來持續推動台灣視障就業與全球防盲救盲計畫，截至今年10月底，已有382為視障者透過平台找到工作，為幫助更多視障者，才舉辦接力馬拉松活動，盼讓外界看到他們的能力。

特別到場為跑者打氣的社會局長呂建德指出，11月11日含意特殊，是視障跑者與陪跑者成雙成對的意思，更有著勝利的意涵，感謝銀行對社會公益的付出，願意貢獻心力、回饋資源給社會上需要的地方。

曾到美國留學的洪國展說，自己熱愛游泳、跑步等運動，念書時想從事有挑戰性的活動，3年前加入視障路跑協會、開始跑步，去年還曾到日本參加金澤馬拉松，希望讓更多人看到視障者的多元能力，能向大家證明「給我們機會，我們也能做到」。

主辦單位強調，這場活動是首次舉辦的全台視障接力，由視障者與陪跑員相互扶持、共同挑戰，完成500公里、250人次、49棒接力，盼讓大家能體會視障者也有多元工作的能力。跑者楊紫羚說，跑到感覺挫折、疲累時，想想心中最歡喜的事情，就能有繼續往下跑的勇氣。

(中時)

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