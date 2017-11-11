宋楚瑜APEC行 王丰：活在玻璃缸 赤條條地直打轉

APEC領袖代表齊聚一堂，我方領袖代表宋楚瑜身穿白色長袖蠶絲上衣（第二排最右邊）合照。（圖／中華台北代表團提供）

友善列印
中時電子報

今年亞太經濟合作會議（APEC），我國由總統府資政、親民黨主席宋楚瑜擔任代表，這也是他第二度擔任APEC代表。宋楚瑜此行，與中國國家主席習近平在場內雖無互動，在場外仍有禮貌性握手。王丰認為，宋楚瑜就像被投進玻璃缸，只能無奈打轉。

親民黨主席宋楚瑜二度擔任APEC代表，作家王丰形容宋楚瑜此行像「活在玻璃缸裡」，因為這次任務比上次更艱困，所以習近平也來主動一握。

王丰回憶在研究所時，教授規定必讀一本白鲁恂（Lucian Pye）的專書，書中強調中國人是講究「關係」民族，有關係好辦事。放眼台灣，和習近平有關係的人不少，但蔡英文能信任的就不多──於是宋楚瑜就出線了。

王丰說，台海兩岸磨蹭三十幾年，「大陸一頭熱，台灣卻是一頭冷」，一方求統，一方求獨，彼此油與水根本難「溶」，更別談「融一」了。更何況，蔡英文的思維拋不開祟美祟日刻板思想，所以在蔡英文的執政下，就把台灣丟進了養魚的玻璃缸裡。而代表蔡英文出訪的宋楚瑜，也同樣被投進了玻璃缸裡。

王丰表示，「放在玻璃缸裡的人，他就像是個沒穿衣服的人，赤條條地像是一尾金魚，直在缸裡無奈打轉，除了打轉還是只有打轉。」而且，玻璃缸裡的人，舉手投足都一覽無遺，無所遁逃於天地之間，手足無措、進退兩難，千愁萬愁，只愁沒法回台灣交差。

至於玻璃缸中的台灣，王丰說，看著周邊國家大發特發，台灣卻注定眼睜睜看著別的魚悠游於五湖四海，在玻璃缸裡低聲吟唱：「只要為你活一天！」王丰也質疑，蔡英文為什麼寧可台灣死路一條，也不肯說出「九二共識」的通關密語呢？

(中時電子報)

文章來源：王丰臉書

巧遇美航母 我「海研一號」空拍… 吳敦義參加吳氏宗親懇親會 感謝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。