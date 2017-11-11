宋楚瑜APEC行 王丰：活在玻璃缸 赤條條地直打轉

2017年11月11日 20:41 中時電子報 王家禕

今年亞太經濟合作會議（APEC），我國由總統府資政、親民黨主席宋楚瑜擔任代表，這也是他第二度擔任APEC代表。宋楚瑜此行，與中國國家主席習近平在場內雖無互動，在場外仍有禮貌性握手。王丰認為，宋楚瑜就像被投進玻璃缸，只能無奈打轉。

親民黨主席宋楚瑜二度擔任APEC代表，作家王丰形容宋楚瑜此行像「活在玻璃缸裡」，因為這次任務比上次更艱困，所以習近平也來主動一握。

王丰回憶在研究所時，教授規定必讀一本白鲁恂（Lucian Pye）的專書，書中強調中國人是講究「關係」民族，有關係好辦事。放眼台灣，和習近平有關係的人不少，但蔡英文能信任的就不多──於是宋楚瑜就出線了。

王丰說，台海兩岸磨蹭三十幾年，「大陸一頭熱，台灣卻是一頭冷」，一方求統，一方求獨，彼此油與水根本難「溶」，更別談「融一」了。更何況，蔡英文的思維拋不開祟美祟日刻板思想，所以在蔡英文的執政下，就把台灣丟進了養魚的玻璃缸裡。而代表蔡英文出訪的宋楚瑜，也同樣被投進了玻璃缸裡。

王丰表示，「放在玻璃缸裡的人，他就像是個沒穿衣服的人，赤條條地像是一尾金魚，直在缸裡無奈打轉，除了打轉還是只有打轉。」而且，玻璃缸裡的人，舉手投足都一覽無遺，無所遁逃於天地之間，手足無措、進退兩難，千愁萬愁，只愁沒法回台灣交差。

至於玻璃缸中的台灣，王丰說，看著周邊國家大發特發，台灣卻注定眼睜睜看著別的魚悠游於五湖四海，在玻璃缸裡低聲吟唱：「只要為你活一天！」王丰也質疑，蔡英文為什麼寧可台灣死路一條，也不肯說出「九二共識」的通關密語呢？

(中時電子報)