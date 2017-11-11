吳敦義參加吳氏宗親懇親會 感謝一路相挺

2017年11月11日 20:50 中時 謝瓊雲

國民黨主席吳敦義(右一)11日傍晚至彰化花壇參與第41屆台灣吳姓宗親懇親大會。中坐者為吳伯雄、左為總會長吳豐山。（謝瓊雲攝）(謝瓊雲攝)

國民黨籍立委王惠美(右二起)、前立委鄭汝芬、員林市長張錦昆和彰化縣議會議長謝典霖都到場。(謝瓊雲攝)

78歲的前總統府秘書長吳伯雄是榮譽理事長，被攙扶上台致詞時，呼籲台灣要發展培養正能量的磁場，人人心存善良，追求和諧、不要鬥爭。(謝瓊雲攝)

前副總統、國民黨主席吳敦義上台細數從政點滴，感謝吳姓宗長們一路來的相挺，也盼海峽兩岸都能繁榮進步，和平穩定發展。(謝瓊雲攝)

第41屆台灣吳氏宗親懇親大會，11日下午在彰化花壇全國麗園大飯店舉辦，前總統府秘書長、榮譽會長吳伯雄與會，前副總統、國民黨主席吳敦義傍晚也專程現身致意，感謝吳氏宗長們在他從政路上的一路相挺。

下午先進行全縣各縣市理事長會議，傍晚近5點吳敦義到場後擔任主祭官、吳伯雄任陪祭官，進行祭祖典禮；立委王惠美、彰化縣議長謝典霖、前立委鄭汝芬和員林市長張錦昆等人也到場觀禮。

吳伯雄致詞時說，北市陽明山上可以看到全台最好的宗祠就是吳氏宗祠，感謝台北市吳姓宗親會帶頭，讓全台各縣市宗親會一直在一起。懇親會場聚集兩千人的正向能量，磁場特別好，就算平時對某些人有意見，這場合遇見了也會突然覺得這人挺不錯、有其優點。他認為這是台灣今後發展必須要培養的磁場，正向、心存善念，要和諧、不要鬥爭。

吳伯雄說去年參與時，曾呼籲別讓宗親會變成老人會，他發現果然現場多了很多新面孔，親切可愛的年輕志工，呼籲明年在新竹縣接力舉辦時，能努力邀請更多年輕吳姓宗親，還要想辦法讓想來的都能免費參加。

吳敦義則細數從政經歷，從台北市議員、南投縣長、立法委員、高雄市長到擔任閣揆，從政一路上受到許多吳姓宗長的關照，每次選舉都得到大家的愛護，才能順利當選；今天懷著感恩的心，向國內外吳姓宗長、宗親表達最誠摯的感謝。祝福大家都健康幸福、事業成功。

他也期待眾天神明庇佑台灣，風調雨順，中華民國國泰民安，海峽兩岸都能繁榮進步，和平穩定發展。這是吳姓宗親和全體國民的期待和幸福。

彰化縣吳氏宗親會總幹事吳江美鶴說，這是時隔18年彰化縣再次承辦懇親會，席開近200桌、有2000名吳氏宗親屬參與盛會，除了全台各縣市吳氏宗親會，連廈門也派代表前來參與交流情感。

(中時)