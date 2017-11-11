蘆竹繪畫比賽 3姊妹包辦低中高年級組金牌

蘆竹繪畫比賽，3姊妹包辦低中高年級組金牌。(蔡依珍攝)

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得獎小朋友開心與畫作明信片合影。(蔡依珍攝)
480件得獎作品從超過6000件參賽作品中脫穎而出。(蔡依珍攝)
頒獎典禮還設有打卡區。(蔡依珍攝)
480件得獎作品從超過6000件參賽作品中脫穎而出。(蔡依珍攝)

蘆竹區第三屆親子繪畫比賽「FUTURE長大之後」，11日在南崁國小舉辦頒獎典禮，主辦單位特別為每一位得獎小朋友，將其畫作製作成專屬明信片，讓得獎者帶回家紀念，獲得家長和學生一致讚賞，直呼超貼心，今年還有一家3姊妹同獲金牌殊榮，拿著自己專屬的明信片，洋溢滿足的笑靨。

第三屆親子繪畫比賽以「FUTURE長大之後」為主題，有超過6000件的精彩作品參賽，經過激烈評選，最終有480件得獎作品脫穎而出，蘆竹區長褚春來說，蘆竹區從升格前就開始舉辦繪畫比賽，歷年來都吸引許多小朋友參加，今年更是邁入第八年，希望透過小朋友們豐富的想像力與優異的色彩表現，讓蘆竹變得更加多采多姿。

今年繪畫比賽也別出心裁，為每一位得獎小朋友製作專屬畫作紀念明信片，謝小姐說，孩子是第一次得獎，拿到特製明信片真的很驚艷，不僅可以帶回家做紀念、也能和家人朋友分享喜悅與作品。龍安國小陳柏安也覺得明信片可以讓自己的參賽經歷留念。

今年也有一家三姊妹陳筠蓁、陳筠晴、陳筠婷，分別獲得高中低年級組的金牌獎，媽媽簡小姐說，雖然不是第一次得獎，但卻是第一次三姊妹一起獲得金牌的殊榮，強調畫的好壞不重要，重要的是孩子們開心，感謝老師對她們的指導。

(中時)

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