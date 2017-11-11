五月天聖荷西開唱 阿信糗忘詞兩次「醜二」！

2017年11月11日 20:55 中時 蔡琛儀

五月天昨晚在美國聖荷西開唱，圖為怪獸。(相信提供)

五月天昨晚在美國聖荷西開唱。圖為石頭。(相信提供)

五月天昨晚在美國聖荷西開唱。左為瑪莎、右為怪獸。(相信提供)

五月天11日（當地時間10日）於美國聖荷西SAP中心「出差」開唱，吸引萬名歌迷到場，他們以〈派對動物〉為演唱會揭開序幕，不過在演唱〈孫悟空〉時，阿信不小心唱錯歌詞，隨後唱〈戀愛ing〉又再度出糗，讓他忍不住自虧：「我不能說是年紀的關係，記憶力不好；我也不能說是時差的關係，睡眠不好，我只能說我今天真的太想加班了，今天醜二，凸槌兩次。」

阿信說自己難得唱錯，馬上被怪獸嗆：「從溫哥華算起來，才2天。」怪獸還爆料，阿信從上一場溫哥華就忘詞，連續2場凸槌，阿信只好說：「我有點時差，因為現在時間大概是台北下午一點多。」一旁的瑪莎又補一槍：「那你精神不是應該很好嗎？」阿信連忙解釋：「我的習慣是吃完飯小睡午覺，從下午1點睡到6點。」阿信難得出包，讓歌迷全都笑翻。

昨晚聖荷西場是北美巡演第二站，開場由家家擔任暖場嘉賓，五月天登場唱並陸續以〈OAOA〉、〈最好的一天〉、〈將軍令〉、〈後來的我們〉等七首歌，將現場氣氛炒熱後，再齊向歌迷打招呼。石頭說，開心有不少自己的國小、國中、高中同學在台下；瑪莎則撂了一段英文，但後來忍不住求饒開回中文模式，阿信隨即插話，兩人展開嘴砲戰，瑪莎笑罵：「你要說話在亮處行嗎？人在暗處說…」阿信馬上接：「說幹話。」又再度逗樂歌迷。

冠佑則嘴甜和歌迷說：「這個場地讓人很舒服。」被瑪莎嗆：「請問你覺得那一場不舒服！」他忙說：「這場跟觀眾很近。」又被怪獸噹：「上一場在溫哥華你根本看不到人。」隨後冠佑喊話要歌迷跟著一起唱，「(嘴巴)有動（有洞）就60分。」愛開黃腔的五月天也不放過這機會，阿信當場大笑，怪獸則幫打圓場，「有動嘴巴唱就及格！」讓粉絲全都笑翻。

昨演唱會尾聲，全場歌迷齊聲高喊「加班」，不捨讓五月天離開，阿信唱完安可曲〈傷心的人別聽慢歌〉、〈溫柔〉後感性說：「3年的等待換來一夜的燦爛，下次來不知道是什麼時候？」隨後將〈溫柔〉和張雨生的〈天天想你〉結合飆唱，場館隨之飄下白色的紙花，畫面相當動人。五月天也送上二次安可，獻唱〈我不願讓你一個人〉、〈倔強〉，為美國行首站劃下笑中帶淚的完美句點，12日(當地時間11日)則馬不停蹄前往洛杉磯繼續「打卡上班。」

(中時)