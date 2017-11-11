醫師警告 男人們這8種行為會害死自己的「蝌蚪大軍」

2017年11月11日 21:02 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

只要男人活著，精子就會無限製造，不會因為「DIY」過度或是太過縱慾而導致「庫存用完」，但精蟲的數量和品質可是會隨著生活習慣而降低的。研究表示近50年來，男人的精蟲數量竟然減少了一半之多。《澳洲新聞網》報導，醫生警告日常男人們時常做的8個行為，都會影響到「蝌蚪們」的生存。

1.熱死的

精子的生存溫度比人體略低，大約在34到36度，但男人們總愛穿牛仔、緊身褲、加上泡溫泉、三溫暖等，讓生殖器處在長時間高溫下，導致蝌蚪們還沒出生便已死去。

2.毒死的

各類藥物如鎮定劑、麻醉藥和降壓藥都具有相當的毒性，會影響性腺功能；加上現在許多人重視外表愛染髮，又或是接觸重金屬，不孕機率也向上提升。

3.燻死的

菸！香菸產生的一氧化碳和尼古丁毒性強烈，會嚴重干擾精子生成，老菸槍的精子活動力會明顯比不吸菸的人低，同時精子也會有更高機率變得畸形。

抽菸也會嚴重影響精蟲活動力，還會造成精蟲畸形 (圖／本報資料照)

4.坐死的

蹲辦公室的職業越來越多，常常一坐就是好幾個小時沒有移動，影響生殖器的血液流動，導致供血不足，精子缺血缺氧，影響活力。

5.堵死的

衣原體、黴菌等泌尿系統的感染，身體不會出現明顯症狀，但長期下來可能會影響輸精管炎或精囊炎，導致精子品質大受影響。

6.照死的

手機、電腦等電子產品都會產生微量輻射，長期坐在面前也會影響到精子，更何況現在手機越做越薄，更容易塞進口袋，但也更容易影響到生殖器，有些習慣手機塞褲袋的民眾精子數量更是比常人少三成。

7.醉死的

你以為酒只會影響肝嗎？精子也會受影響。根據研究結果，酒精跟菸很像，都會引起性腺中毒，導致精子的活力下降，畸形率提高。

酒跟菸一樣，都會對精蟲產生重大危害 (圖／本報資料照)

8.餓死的

人類吃東西要顧營養，「蝌蚪們」同樣也是，辛辣、油膩的食物都會影響生產精子的效率。飲食不均衡造成缺乏維生素，同樣也會讓小蝌蚪被餓死。想要健康的蝌蚪寶寶，就要飲食均衡，多吃肉類、豆製品、水果和牛奶，並且適時補充維生素和蛋白質。

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(中時電子報)