色狼持辣椒水攻擊 妙齡女子狂奔求救

2017年11月11日 21:09 中時 謝瓊雲

位在彰化縣溪湖鎮二溪路、中興路口的便利超商，凌晨時分仍燈火通明，不時有顧客上門。(謝瓊雲攝)

彰化縣的30歲吳男，今年7月凌晨見夜歸女子獨行路邊有機可乘，竟持辣椒水朝女子臉部噴灑，趁女子刺痛時將之壓制在地上下其手，被害女子嚇到瘋狂尖叫，拿皮包阻擋，最後狂奔到超商求救並報警，警方循線逮捕吳男後，彰化地院近日依強制猥褻、搶奪等兩罪，判處吳男應執行5年有期徒刑。

根據判決書，7月15日凌晨2點多，吳男騎著紅色電動車在彰化縣溪湖鎮中興路上遊蕩，尾隨在身穿短尋的夜歸妙齡女子，他主動上前搭訕對方不予理會，竟惱羞成怒從包裡拿出辣椒水朝女子臉部狂噴。

吳男趁被害女子眼睛刺痛、張不開，徒手抓著頭就往地上撞，再順勢將女子身體壓制住，趁機襲胸、上下其手，還試圖掀開短裙，女子不斷尖叫，試圖以皮包擋住胸部，拉扯間手腳、和臉部都有多處擦傷破皮。

由於女子激烈反抗，iPhone7plus手機也從包包裡掉出來在地上，吳男搶了手機後就騎車逃走；雙眼紅腫的她驚恐地跑進前方大馬路旁的便利超商向店員求救，借用電話聯繫友人前往警局報案。

吳男辯稱，噴完辣椒水後看被害人表情痛苦立即感到後悔，試圖扶起對方，才會不小心碰觸女子身體，並非有意摸乳，慌亂間以為是自己手機掉地上才拾起，否認搶走手機，但不被法官採信。

法官審酌，吳男9年前也曾犯下強制猥褻及強盜等案件，遭判刑8年，去年8月8日執行完畢，出獄未滿1年即再犯，且使用強暴手段，犯後又否認犯行，惡性重大、毫無悔意，因此依強制猥褻罪判處3年有期徒刑；另依搶奪罪名處2年6月。

(中時)