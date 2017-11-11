五月天LIFE「人生無限公司」演唱會展開北美巡演

2017年11月11日 21:24 旺報 廖慧娟

阿信感謝歌迷一路相伴。（相信音樂提供）

怪獸感動聖荷西SAP_Center的大場地被歌迷擠爆。（相信音樂提供）

「華人第一天團」五月天的全新世界巡迴LIFE「人生無限公司」演唱會，11月開始攻占北美市場，繼8日（北美時間）結束加拿大溫哥華的演唱會後，10日轉進美國聖荷西，再度展開美國盛大巡迴，全場萬名歌迷的助威下，攻上Madonna、Katy Perry 等巨星造訪的聖荷西SAP Center為《人生無限公司》再造自傳傳奇篇章。

號稱第10代大型巡迴演唱會，五月天的「人生無限公司」演唱會今年3月18日從高雄起跑至今，7個月征戰23座城市，已舉行40場，更締造北京鳥巢2場20萬人、高雄4場20萬人、香港10場10萬人，桃園11場26萬人次等超狂紀錄。

11月起開始的北美巡迴之旅，五月天將在18天內攻占溫哥華、聖荷西、洛杉磯、休士頓、紐約、芝加哥、多倫多等7個城市，與海外歌迷一起「打卡上班」。成軍20周年的五月天，由衷感謝各地歌迷：「大家一路跟隨著五月天，陪伴著五月天度過這20個年頭，或者今天是你第一個五月天，五月天都想跟你們說，加入五月天永遠不會太遲，歡迎你們。」

10日第2度到聖荷西，五月天這回在更大的SAP Center開唱，由家家擔任暖場嘉賓，隨即五月天在歌迷歡呼中登場，演唱〈派對動物〉炒熱氣氛，歡迎「社員」們加入他們的派對。主唱阿信感性地說：「一路陪五月天走了20年，五月天都很感動，不管上次有沒有來，第一次看到五月天，因為你們，我們來到聖荷西！」

怪獸說：「下午在這場地彩排時，站上舞台時有點嚇到，因為場地比幾年前來時，再大上一倍，但是看到你們，整個場地都滿的，感受到大家熱情，心裡踏實不少，也感到很興奮。」

五月天北美演唱會及歐洲巡迴的相關資訊，可關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

(旺報)