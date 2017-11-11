康康講話慢拍「很丟臉」自揭霸凌辛酸史

康康今在TICC舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

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康康今在TICC舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

康康11日舉辦「我要謝謝你」演唱會，以「謝謝年輕的自己，一直沒有放棄」為主軸，紀念出道20年；他當年以歌唱比賽冠軍之姿出道，之後主持節目、演出電影成績顯著，但始終沒忘記歌手身份，坦言很多人看他平常嘻嘻哈哈，其實自己也有不開心的時侯，從念小學開始，就因講話慢又不清楚，被同學取笑，當兵也曾因此遭霸凌，「覺得自己很丟臉，很想哭但我不敢哭出來」。

節目以「生前回顧」方式製作，從他1967年出生、高中初戀、兵變、踏入演藝圈到結婚生子，甚至預想到他5歲兒子長大當兵回來時的情景，橫跨70年歲月全以音樂歌舞劇呈現；他今穿白底紅花西裝帥氣揭幕，從觀眾席現身唱跳〈快樂鳥日子〉，髮量不足的他，靠2小時接髮再辮髮，原汁原味重現出道模樣。

〈兵變〉讓他想起當年全心呵護女友，卻遭逢兵變打擊，彩排時忍不住紅了眼眶，「當兵的時侯，媽媽都會寄錢給我，我把（當兵的）錢寄給女朋友，那時候剛好有個班長錢丟了，懷疑我為什麼一個月才2、3000收入還能寄給女友，半夜被叫去寢室，誤會我偷錢」。

他日前重感冒導致嗓子沙啞，老婆陪他到醫院打針，今開唱仍未痊癒；此外，他還為演出禁酒、忌辣，加上老婆月事來而禁慾：「我是一個遵守交通規則的人，『不闖紅燈」！」好友王夢麟、唐從聖、白冰冰、庹宗康、董至成等人到場欣賞，票房870萬，收支打平。

(中時)

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