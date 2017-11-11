韓媒：韓國拒絕美日韓海上聯合軍演

2017年11月11日 22:04 中時 王嘉源

南韓《中央日報》11日指出，此前有報導稱，11日至14日，由三艘美國核動力航空母艦參加的韓美日三國聯合軍演將在朝鮮半島東部海域公海舉行。但據南韓政府消息靈通人士透露，在10日，也就是韓國總統文在寅和中國國家主席習近平時隔四個月後的第二次首腦會談前一天，因韓國方面拒絕，原計劃投入三艘核動力航母的韓美日三國海軍聯合軍演最終不了了之。

日本《朝日新聞》也於當天報導稱，「美國將動用三艘核動力航空母艦，韓日以及美日單獨開展聯合軍事演習」，「日本探討了三國聯合開展軍事演習的方案，因韓國方面的原因沒能協調成功」。也就是說，美國向韓日兩國提議在朝鮮半島東部海域公海上投入三艘航母一起軍事演習，日本表示同意，但韓國反對。韓國國防部發言人文相均（音）前一天就此事表示「韓國沒有韓美日三國聯合軍事演習的計劃」，但並未解釋理由。

《中央日報》引據南韓政府消息人士分析，「在薩德問題剛剛緩和並決定舉行韓中首腦會談之際，此舉應看做是韓中達成的『三不原則』之中『韓美日安保合作不會發展成軍事同盟』等協議而採取的措施」。

就此，南韓國防部人士表示，「此前也經常接到韓美日聯合軍事演習的提案，但我們的立場是不到必要時刻就不舉行聯合軍演」。

但上個月24日至25日，韓國海軍和美日海軍聯合開展了探測、追蹤北韓彈道導彈的導彈預警訓練。這次軍事演習旨在準確追蹤及分析北韓導彈。韓美日去年10月也在濟州東部公海海域共同開展了搜索、救助演習以及海洋封鎖作戰訓練。海洋封鎖訓練採用盤查民間船隻的作戰方式，將其假想為北韓船隻進行訓練。上述人士對此表示，「這些軍事演習與此次動用航母的軍事演習，性質稍有不同」。

11日日起的這次軍事演習中，美國海軍將派出「雷根號」（CVN 76）、「羅斯福號」（CVN 71）以及「尼米茲號」（CVN 68）三艘航空母艦以及11艘神盾巡洋驅逐艦參加，而韓國海軍將派出2艘神盾驅逐艦等7艘戰艦參加。因韓美日軍事演習「告吹」，日本艦隻進入韓國作戰區域（KTO）之前，將和美國航空母艦戰隊同行，而韓美艦隻將在作戰區域開展訓練。

另外，《中央日報》還報導說，美國總統川普10日在亞太經濟合作組織（APEC）首腦會談上表示，「該地區（印度洋、太平洋）的未來和國民，不能因為一個獨裁者的暴力統治以及核威脅等歪曲的幻想就淪為人質」，並強調了「印太」戰略的基調。11月8日韓美聯合聲明文案中提到「韓美同盟是印、太地區繁榮的核心軸」，而文在寅政府對此說法並不認同。

(中時)