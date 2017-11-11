習近平在APEC發表講話：亞太共同引領全球繁榮

2017年11月11日 22:26 旺報 董庭佑

亞太經合組織(APEC)第25次領導人非正式會議11日在越南峴港舉行，大陸國家主席習近平發表題為《攜手譜寫亞太合作共贏新篇章》的重要講話，強調亞太各方應該堅持不懈推動創新，堅定不移擴大開放，積極踐行包容性發展，不斷豐富夥伴關係內涵，引領全球新一輪發展繁榮。

據新華社11日報導，本次會議主題為「打造全新動力，開創共享未來」，與會各經濟體領導人圍繞著數字時代的創新增長、可持續就業與開創共享未來等重點議題深入交換看法。習近平並在會中發表講話，指出3年前的今天，亞太各國在北京共商合作大計；如今各方信心正在增強，應因勢利導，立足於行動，引領全球新一輪發展繁榮。

習近平於講話期間提出了4項建議。首先是推動科技和制度創新，近年來，中國經濟不斷呈現新動能，關鍵就在於堅持走創新發展之路，他呼籲各方要善用亞太經合組織平台，深入落實互聯網和數字經濟路線圖。

其次是推進貿易和投資自由化，構建開放經濟，加強多邊貿易體制，引導全球化再平衡。習近平說，明年是中國改革開放40週年，中方將會持續推進亞太自由貿易區建設，在開放中實現亞太新一輪發展。

第三則是「中國始終堅持就業優先」。過去幾年，中國每年都實現1300萬以上城鎮新增就業，目標是「深化減貧」，增進28億亞太人民的福祉，並處理好公平效率、資本勞動、技術和就業的關係，讓更多人共享發展成果。

習近平最後強調，亞太各方要強化「命運共同體」意識，加強政策協調。基於「共商、共建、共享」理念，中方積極推進「一帶一路」建設，並願同亞太夥伴深化政策溝通、設施聯通、貿易暢通等偕同發展，朝著「命運共同體」的方向邁進。

各經濟體領導人則表示，當前，世界經濟呈現回暖勢頭，但風險挑戰猶存。亞太經濟體要推進「結構性改革」，實現創新增長，抓住互聯網和數字經濟機遇，繼續發揮亞太區域合作的引擎作用。各方亦支持投資便利化與多邊貿易，引領世界經濟持續增長。

(旺報)