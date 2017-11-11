見安倍 習近平：在歷史、台灣等問題按共識行事

2017年11月11日 22:30 旺報 陳君碩

中國國家主席習近平11日與日本首相安倍晉三會面，習強調改善中日關係，關鍵在於互信，希望日方在歷史、台灣等涉及中日關係政治基礎的重大原則問題上，要始終按照雙方已達成的共識行事，要以建設性的方式妥善管控兩國存在的分歧。

人民日報報導，會見安倍時，習近平表示，中日是近鄰，也是亞洲和世界主要經濟體。中日關係穩定發展符合雙方利益，對地區和世界具有重要影響。今年是中日邦交正常化45周年，明年將迎來中日和平友好條約締結40周年。雙方要從兩國人民根本利益出發，準確把握和平、友好、合作大方向，推動中日關係持續改善，向好發展。

習近平強調，改善中日關係，關鍵在於互信。希望日方以更多實際行動和具體政策體現中日互爲合作夥伴、互不構成威脅的戰略共識。在歷史、台灣等涉及中日關係政治基礎的重大原則問題上，要始終按照中日四個政治文件和雙方已達成的共識行事。要以建設性的方式妥善管控兩國存在的分歧。

習近平指出，互利合作是中日關係向前發展的動力。新形勢下，雙方應該提升雙邊務實合作水平，積極推進區域經濟一體化，推動「一帶一路」框架內合作今早落地。雙方應該繼續在文化、媒體、青少年等領域加強交流，利用兩國相繼舉辦奧運會的機會開展奧運合作，增強兩國關係發展的民意紐帶。

安倍晉三表示，祝賀中共十九大成功召開，祝賀習近平主席再次當選中共中央總書記。日方願同中方一道努力，以明年日中和平友好條約締結40周年爲契機，推動兩國戰略互惠關係繼續向前發展。日方希望同中方加強高層交往，開展互惠共贏的經貿合作，積極探討在互聯互通和一帶一路框架內合作。深化旅遊、文化、青少年等交流。日中將於2020年和2022年相繼舉辦夏季奧運會、冬季奧運會，日方願就此同中方開展交流合作。

(旺報)