《時來運轉》雷霆想摘連勝 痛宰小牛就對了

保羅喬治前役猛轟42分，讓他躍居雷霆得分王。(美聯社)

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安森尼還在努力融入雷霆的進攻體系當中。(美聯社)

好不容易中止4連敗的奧克拉荷馬雷霆，13日上午8點將於主場迎戰聯盟戰績最爛的達拉斯小牛，儘管「三巨頭」韋斯布魯克、保羅喬治與安森尼至今還沒真正磨合成功，雷霆想在主場宰翻小牛應非難事，就看這次換誰爆發了！

光是雷霆三巨頭，平均每場總分就拿60分以上，幾乎佔去雷霆團隊場均得分的三分之二，可見雷霆依賴3人程度，可惜到現在3人還沒辦法有效整合，畢竟要讓3個向來單打獨鬥習慣的球星彼此融入，確實需要花上更多時間。

不過雷霆想要擊退來犯的小牛，除了三巨頭，其他球員也需幫忙分擔更多得分任務，尤其是排在隊上得分第4高的亞當斯，如果仍因傷勢無法上場，包含費爾頓、葛蘭特、阿布尼斯、派特生等替補必須表現更加稱職、更加積極才行。

哈里生巴恩斯是小牛本季唯一表現仍然穩定的先發主力。(美聯社)

小牛當前位居墊底的主因，仍在團隊進攻完全無法發揮出來，諾維茲基、麥修斯、哈里斯、巴雷亞等主力幾乎都陷得分低潮，光靠哈里生巴恩斯1人獨撐大局，怎麼可能贏得了對手，這段得分乾枯期會維持多久，暫時沒人知道。

更麻煩的是，小牛12日才在主場迎戰詹姆斯領軍的騎士，隨即隔天趕到奧克拉荷馬市客場遭遇雷霆，如此嚴苛的背靠背賽程，想要控制好主力的體能或體力，幾乎是不可能的任務，小牛總教練卡萊爾也只能自認倒楣。

所以從賽程安排來看，對小牛相當不利，除了體能備受考驗，更要全力降低雷霆三巨頭的得分破壞力，或許小牛只能先求小輸為贏，努力不讓雷霆太早拉開領先差距，假如打到末節，雙方差距還在個位數，小牛可能還有爆冷機會。

(中時電子報)

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