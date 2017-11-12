女學生愛上已婚師「雙輸」！墮胎後難生、官司也輸

2017年11月12日 01:03 中時電子報 張國欽

吳姓女學生與已婚的裴姓老師學吉他成了小三，還三度懷孕墮胎，最終2人分手，吳女，不甘生育能力受損，提告求償49萬9999元，但新北地院認定吳女是自願發生性關係，且懷孕生子也難構成侵權，因此判吳女敗訴。

判決書指出，裴男與妻子結婚20多年，2人共同經營樂器公司和音樂教室，但他2012年卻與31歲的吳姓女學生發展出不倫師生戀，且2014年7月間還趁著某天妻子不在，將吳女帶回家床戰，當場被捉姦在床。

《ETtoday》報導，斐妻念及吳女年紀尚輕，又是音樂教室學生，僅要求對方簽下切結書，保證不再與丈夫往來。豈料2人事後不僅繼續暗通款曲，吳女還要求男方在外租屋、離婚，甚至在2015年底生下一名男嬰，由裴男替吳女出月子中心的費用，讓妻子最終忍無可忍，對2人提告。

新北地院審理後，依相姦罪判吳女4月徒刑，可易科12萬元罰金確定，且考量吳女已嚴重侵害裴妻配偶權，另判她須賠償裴妻30萬元。至於裴男，當時因與吳女分手，獲妻子原諒徹告。

吳女不甘，今年提出民事告訴，指控裴男利用老師身分追求，承諾會跟元配離婚再跟她結婚，還騙說想先「延續香火」，害得她在毫無避孕措施的情況下懷孕3次，卻3次都被對方要求人工流產。

直到第4次懷孕，她才驚覺男方根本只是為滿足性慾、無意結婚，但由於醫生研判再進行人流會對生育能力造成永久傷害，因此向男方求償49萬9999元，並在媒體頭版登報道歉。

但裴男出庭時指吳女早就知道他已婚，卻仍「貪求肉體歡娛」，在雙方你情我願的情況下多次發生性關係，且人工流產時女方也有親筆簽名同意。

法官審理時認為，吳女已是成年人，也無法證明是被裴男逼迫、欺騙、教唆去墮胎，因而判吳女敗訴，但可上訴。

(中時電子報)