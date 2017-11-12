朱芯儀在家穿寬鬆衣 因為怕老公做這件事

2017年11月12日 03:56 中時 洪秀瑛

朱芯儀身材圓潤。（粘耿豪攝）

李維維。（粘耿豪攝）

兩人拚命地叫賣。（粘耿豪攝）

朱芯儀（右）和李維維一起出席。（粘耿豪攝）

朱芯儀11日出席MOMO直播活動，受訪現場像澄清大會，她與衛斯理婚後育有2個兒子，夫妻倆長期被傳靠姊姊賈靜雯金援、衛斯理沒固定收入，朱芯儀最近也被說靠接業配文養家，媒體粗估1篇收8萬，2個月進帳約63萬。

對於金援一說，朱芯儀先是笑說：「我什麼負面的事沒經歷過，已經習慣了，以前演小三很多人罵我，網友罵得更難聽。」又說：「如果真有金援多好。」衛斯理則在臉書貼文秀出銀行帳號：「這是我銀行帳戶，歡迎金援。」

朱芯儀表示，老公會理財、存錢，這些年來持續都有投資房地產、保養品等，指他剛出道時就買房子，投資眼光精準，1年可以看200間房，買賣房子賺價差獲利。

對於媒體估算她接業配文，她表示「數字不對」，強調業配文是「網路行銷」，有大小月、淡旺季之分，且有時候她只是分享好康，完全零酬勞，夫妻倆不僅不覺得生活很苦，甚至還有能力幫助別人。

對於圓潤身材常被虧，她只說產後還有10公斤要瘦，加上又是圓身，如果吃飽一點，肚子凸出來就被誤認懷孕，連社區主任看見她都立刻要幫忙拿東西；她是隨性的雙魚座，和天秤座的大姑賈靜雯愛美個性不同，修杰楷會直接帶老婆運動，她老公通常是委婉的告訴她要瘦，自嘲「可能不太有羞恥心」。

衛斯理常被其他人問怎麼生小孩，朱芯儀說2個兒子太好動，她暫時緩一緩，「我也怕懷孕啊，在家都穿寬鬆的，讓他不要對我..」。她分享有次家庭旅遊，兒子在遊覽車上大聲說：「

我爸爸的雞雞很大！」讓她尷尬又害羞，衛斯理則轉念，乾脆豁出去說：「對，怎樣，兒子，這種事就要講出來。」

(中時)