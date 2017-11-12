俄羅斯干涉美總統大選？普丁、川普同聲否認

2017年11月12日 02:42 中時電子報 高德順

剛剛結束亞太經濟合作會議（APEC）的美、俄總統11日針對俄羅斯干涉美國總統大選爭議，兩人均異口同聲予以否認。俄羅斯總統普丁表示，指控俄國透過與川普競選團隊接觸，干預美國大選是「幻想」，企圖破壞美國總統地位。美國總統川普也說，普丁告訴他，俄國沒有插手美國選舉。

中央社報導，川普（Donald Trump）表示：「他（普丁）說他沒有插手，他說他沒有插手，我又問了他一次。你只能問這麼多次…他說他絕對沒有插手我們的選舉。 」

普丁（Vladimir Putin）在越南舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會上對記者說：「關於所謂的俄羅斯檔案，都是美國國內政治鬥爭持續不斷的表現。」

當被問及是否關注美國對川普團隊和俄國人接觸的調查，且其中一人自稱是普丁侄女時，普丁說：「我當然知道。」他表示：「關於我的親人與（美國）政府成員或若干官員的關係，我昨天才從（發言人）培斯科夫（Dmitry Peskov）那裡聽說。」

普丁說：「我一點都不知情，我認為這是一些幻想。」

他補充說，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）與俄國的關係，可從他的商業利益來解釋，「我認為他之前做過生意…他也可能與俄國公司簽過合約，這與政治無關。」

普丁也指出，川普陣營前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）與俄接觸也是無害的，他只是一名「公關機構的負責人」。

普丁接著說：「都是一派胡言，想用任何藉口打擊現任總統。」

(中時電子報)