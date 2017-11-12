明華園「王老虎搶親」永和磅礡登場

台灣本土歌仔戲團明華園11日晚間在新北市永和國父紀念館精彩登場。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時
台灣本土歌仔戲團明華園11日晚間在新北市永和國父紀念館精彩登場。（葉書宏翻攝）
台灣本土歌仔戲團明華園11日晚間在新北市永和國父紀念館精彩登場。（葉書宏翻攝）

台灣本土歌仔戲團明華園11日晚間在新北市永和國父紀念館精彩登場，由明華園第三代小生陳子強領銜主演「王老虎搶親」，歡迎鄰里居民闔家觀賞，共度周末傳統戲曲之夜。

為使傳統戲曲文化深耕薪傳，讓年長者重溫童年回憶、新生代年輕人有機會欣賞傳統表演藝術，由新北市政府主辦；永和區公所承辦及新北市議員羅文崇服務處協辦的「永和傳統戲曲〈歌仔戲〉表演活動」，邀請到在台成立80餘年之明華園戲劇團當家花旦鄭雅升、當家小生陳子強及陳麗巧領銜主演「王老虎搶親」，為永和居民展現歌仔戲優美唱腔、動人肢體語言，希望在這變遷的世代中，延續傳統藝術之美。

明華園充分掌握社會脈動，勇於創新，將傳統歌仔戲融入現代劇場、實驗劇場及電影分場的節奏，並巧妙的結合了音樂、戲劇、舞蹈、民俗、美術、聲光等各類藝術，使得明華園的大舞台充滿了魔幻般的魅力與神話的傳奇感。上演之「王老虎搶親」，劇中將打破民眾對於歌仔戲「英俊小生」的既定印象，大膽地將幽默俏皮的丑角反客為主，成為整齣戲的靈魂主軸，並佐以輕鬆詼諧的手法與緊湊的劇情，呈現歌仔戲不同以往的新風貌。

永和區長胡合鎔表示，本次活動期望將此兼具娛樂性、藝術性、教育性之本土藝術分享與年輕一輩欣賞，希望藉由舞台展演提高民眾對藝術的喜好度，使傳統文化得以延續，期望日後發揚更多新的創意，增加世代交流，提升居民文化素養。

(中時)

地牛翻身 台鐵巡檢列車延誤、580…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。