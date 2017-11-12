明華園「王老虎搶親」永和磅礡登場

2017年11月12日 04:08 中時 葉書宏

台灣本土歌仔戲團明華園11日晚間在新北市永和國父紀念館精彩登場。（葉書宏翻攝）

台灣本土歌仔戲團明華園11日晚間在新北市永和國父紀念館精彩登場。（葉書宏翻攝）

台灣本土歌仔戲團明華園11日晚間在新北市永和國父紀念館精彩登場，由明華園第三代小生陳子強領銜主演「王老虎搶親」，歡迎鄰里居民闔家觀賞，共度周末傳統戲曲之夜。

為使傳統戲曲文化深耕薪傳，讓年長者重溫童年回憶、新生代年輕人有機會欣賞傳統表演藝術，由新北市政府主辦；永和區公所承辦及新北市議員羅文崇服務處協辦的「永和傳統戲曲〈歌仔戲〉表演活動」，邀請到在台成立80餘年之明華園戲劇團當家花旦鄭雅升、當家小生陳子強及陳麗巧領銜主演「王老虎搶親」，為永和居民展現歌仔戲優美唱腔、動人肢體語言，希望在這變遷的世代中，延續傳統藝術之美。

明華園充分掌握社會脈動，勇於創新，將傳統歌仔戲融入現代劇場、實驗劇場及電影分場的節奏，並巧妙的結合了音樂、戲劇、舞蹈、民俗、美術、聲光等各類藝術，使得明華園的大舞台充滿了魔幻般的魅力與神話的傳奇感。上演之「王老虎搶親」，劇中將打破民眾對於歌仔戲「英俊小生」的既定印象，大膽地將幽默俏皮的丑角反客為主，成為整齣戲的靈魂主軸，並佐以輕鬆詼諧的手法與緊湊的劇情，呈現歌仔戲不同以往的新風貌。

永和區長胡合鎔表示，本次活動期望將此兼具娛樂性、藝術性、教育性之本土藝術分享與年輕一輩欣賞，希望藉由舞台展演提高民眾對藝術的喜好度，使傳統文化得以延續，期望日後發揚更多新的創意，增加世代交流，提升居民文化素養。

(中時)