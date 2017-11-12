到底合憲還是違憲？徐世榮：民進黨政府怎麼搞的這麼亂！

2017年11月12日 05:50 中時電子報 高德順

針對行政院發言人徐國勇表示，財產權限制是「合憲」，宜蘭縣陳金德代理縣長卻表示，財產權限制是「違憲」。政大教授徐世榮批評，到底是合憲？還是違憲？民進黨政府怎麼搞的這麼的亂！

徐世榮在臉書發文，針對工業區內閒置土地，行政院發言人徐國勇說，財產權有它的國家限制，例如要符合分區使用原則，農地不能蓋建物、工業區不能改為商業區，財產權的限制符合憲法規定；因此，「如果公有工業區違反當時設置目的，可以強制拍賣。」

但是，針對農地上興建農舍，宜蘭縣代理縣長陳金德11日卻表示，「農業發展條例」並沒有明確授權農舍一定要蓋在「鄰路、鄰側」，「誰能限定農舍位置要蓋在哪裡？」；若規定農民一定要這樣蓋，那就是侵犯人民財產，違法違憲。

對於徐國勇與陳金德的不同見解，徐世榮發文指出，財產權限制到底是合憲？還是違憲？民進黨政府怎麼搞的這麼的亂！

陳金德決定退還非法農舍加價課徵的房屋稅後，進一步研議自訂規章，要放寬農舍興建管制；對於宜蘭縣改變重大農地政策，縣府農業處長陳德星做不下去也看不下去，掛冠求去。

根據上下游網站，宜蘭子弟陳碧源（高源不動產估價師聯合事務所所長）指出，陳金德 11月6日接任宜蘭縣代理縣長以來，在地方黨團勢力的反撲下，對於林聰賢縣長時代的農業政策，進行全盤性的推翻與大幅鬆綁，可說是接收地方黨團勢力的反撲。

宜蘭縣改變重大農地政策，縣府農業處長陳德星(戴帽者)掛冠求去(圖/陳德星臉書)

除了目前已知包含：

（1）針對違規農舍加價而致房屋稅增加部分擬全部加計利息予以退還。

（2）農業用地的公告地價將大幅下降，以降低非農業使用的農業用地的地價稅，至少可減少達3分之2。

（3）農地興建農舍位置不限於一側應臨接道路，一側應臨接地界線，讓農舍興建可以在農地中央位置。

陳碧源推測未來可能尚有：

（1）恢復宜蘭屬偏遠地區，以使農舍可作為民宿。

（2）向宜蘭農田水利會爭取水利建造物搭排申請轉由縣政府辦理。

陳碧源認為這些舉措，在在均在鼓勵農舍興建，甚至違規使用抑或農地非農業使用的情事。因此，倘若陳縣長有心於維護宜蘭農地農用的核心價值，應該請稅務機關檢討、審查相關農舍、民宿是否確實屬與農業經營不可分離土地，就未符合與農業經營不可分離的部分改課地價稅，以遵守新縣府一直主張的適法性原則。

(中時電子報)