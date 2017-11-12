2017年11月12日 07:33 中時電子報 綜合報導

@中國時報

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜，昨與大陸國家主席習近平同桌共餐時，引用習所言「包容」、「參與」、「尊重」概念，延伸比喻歷史是一面鏡子，非一條繩子，不要老是將歷史當作繩子，將恩恩怨怨綁住手腳，應趕快解開手腳，共同合作，大步向前。宋當著多國領袖，意有所指向習喊話。

大陸剁手族真的瘋狂了，今年雙11交易額再度改寫歷史紀錄。昨日天貓雙11全球狂歡節全天累計成交額達1682億元人民幣（下同），約新台幣7569億元，大幅超越多數機構預測的1500億元人民幣水準。而台灣網購族也展現消費實力，位列境外成交額第4名。

大陸國家主席習近平昨在越南峴港APEC會議期間，分別會晤日韓領導人。習近平與日本首相安倍晉三會面時，安倍則希望在朝核問題上與中方進一步深化合作；與韓國總統文在寅會談時，除盼通過對話解決朝核問題，並確認文在寅將於12月訪問北京。此外，習近平在10日時已與俄羅斯總統普丁會晤，這是兩人年內第五度會晤，習更稱中俄是「真正相互信賴的戰略夥伴」。

行政院長賴清德喊出「上市櫃公司起薪3萬太低」，遭企業界反嗆無權要求。對此，賴揆昨天強調，在檢討五缺成因時，他發現薪資是留才、攬才關鍵，才呼籲起薪3萬；但被問到是否要把「基本工資」調成3萬，他說，徒法不足以自行，行政院會積極解決五缺問題，讓企業界可以去努力，當有成績後相信會反映在勞工的薪資上。

@旺報

中國社科院台研所前所長周志懷11日表示，中共十九大後，兩岸進入「加速統一的新時代」，大陸對和平統一的信心更強，對台政策會從過去的順勢而為調整成積極作為。

「習川會」10日落幕，白宮於華府時間10日公布兩項文件說明美國總統川普訪問中國成果，但其中都未重申美國基於美中《三個公報》與《台灣關係法》的「一中政策」，也未提到台灣。英國廣播公司BBC10日盤點「習川會」在貿易、台灣、南海、朝核、人權等領域由誰勝出，結果除朝核外皆是中方勝利，其中台灣問題，該報導分析川普在台灣問題繼續軟化，儘管川普將「一中政策」作為籌碼，但中方最後也得到了美國支持。

受美國退出影響而停滯的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）有了重大突破！11個成員國在越南亞太經合會（APEC）的場合就核心要素達成協議，儘管一度傳出加拿大拒認此原則性協議而萌生變數，但日本與越南代表在11日仍正式宣布，少了美國的TPP將更名為《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）繼續推動。

中國國家主席習近平11日分別與日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅會面，習強調改善中日關係，關鍵在於互信，希望日方在歷史、台灣等涉及中日關係政治基礎的重大原則問題上，要始終按照雙方已達成的共識行事；在與文在寅會面時，習則重申了中方在薩德問題的立場，強調在事關重大利害關係問題上，雙方都應該本著對歷史負責的態度，此外，也達成文在寅12月訪中的共識。

@工商時報

台股高檔震盪，第3季財報表現為選股重要指標，專家指出，基本面是不變王道，可師法股神巴菲特的股東權益報酬率（ROE）選股法，輔以毛利率、營益率齊走高，包括晶電、華邦電等13檔擁新「三率三升」，配合法人買超認證，可望在下波行情中脫穎而出。

掀起全球網路購物狂潮的阿里巴巴「雙11」，今晨順利落幕，預期締造逾1,600億人民幣（下同）的驚人成交紀錄。有「雙11之父」之稱的阿里巴巴首席執行官張勇表示，吸引全球目光的雙11晚會，未來將會移師海外舉行。他並說，「台灣市場很有意思，也有很多淘寶的粉絲。」

亞太經濟合作會議（APEC）在昨（11）日正式閉幕，21會員體領袖共同宣示支持多邊貿易的決心，並希望不要再築起貿易保護主義高牆。我方APEC領袖代表宋楚瑜也藉由此次APEC峰會期間與各會員體表達台灣願意提供經貿合作。

國內近來掀起高配息型基金用南非幣投資的熱潮。據統計，國人持有南非幣基金規模今年以來大增56％，達1,611.1億元，估計有近千億元資金湧入，增加幅度也是各幣別中最高，且坊間已傳出借錢投資南非幣高配息基金，可達成「無本金累積退休金」的目標。

(中時電子報)