勞工工作什麼時候最危險 勞動部統計這樣說

2017年11月12日 08:57 中時電子報 林郁庭

據據勞保局統計瞭解，上下班交通事故是職災死亡的最大宗，佔全體職災死亡比率達34%。此為上下班通勤示意圖。（資料照片 陳宜加攝）

勞工真命苦！工作哪個時刻最危險？據據勞保局統計瞭解，上下班交通事故是職災死亡的最大宗，佔全體職災死亡比率達34%，比率是逐年攀升。去年全年5.2萬件職災給付件數中，約1.8萬件就是上下班途中發生交通事故，有勞團分析，當中可能有不少案例是因工作過勞出車禍，籲政府重視預防。

2016年有5萬2198人的勞工因受傷、失能、死亡申請職業災害給付，其中因上下班交通事故，導致傷亡人數有1萬7741人，其中受傷人數有1萬6968人、失能有577人，死亡的則有196人。與12年前當年度約有5萬2千多件職災給付，其中上下班途中交通意外職災約有1萬1千多件，佔比約22%的數字相比，件數增加幅度達5成6，佔比也從22%增加到34%。

台灣職業安全衛生連線執行長黃怡翎說，曾接觸過2件下班途中車禍自撞死亡的案例，都是輪班制的夜班工作者，明顯是過勞造成。雖然這類職災死亡可領到全額職災補償，但要是政府從未分析上下班職災是否與過勞有關，缺乏預防機制，只會讓悲劇不斷發生。

勞動部官員說，上下班途中發生車禍變因很多，有時可能因為趕時間、疏忽大意、過勞體力不濟，也可能是勞工個人疾病因素等，在尖峰時段發生意外事故，要釐清是否和過勞有關有困難，但願進一步思考可行的研究方式。

(中時電子報)