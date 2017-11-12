創新做環保 溪北六興宮獲文化部肯定

新港鄉溪北六興宮近年推行節能減碳，更將節省下來的鞭炮費用來在贊助鄰近國小營養午餐費。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
新港鄉溪北六興宮推行以糧代金，漸少金紙燃燒所造成的空氣汙染。（翁聖勳攝）

隨著環保意識抬頭，嘉縣新港鄉溪北六興宮近年來除推行「以糧代金」、「一爐一清香」、「環保禮炮車」等環保措施，更加裝「PM2.5懸浮粉塵監測器」，該廟主任委員江筱芃表示，裝設後不只大幅減少鞭炮灰、更降低廟內煙灰煙塵產生，有效降低環境汙染，也替廟方省下大筆鞭炮費用支出，更於今年榮獲文化部「105年度古蹟歷史建築管理史建築管理維護評鑑獎勵計畫優良單位」。

江筱芃指出，近幾年政府積極推廣提倡正確的廟宇文物維護方法，自她接任主委後陸續提倡「以糧代金」、「一爐一清香」、「環保禮炮車」等等不同方式實行節能減碳，藉以改善文化資產保存的環境，落實環保理念，如今再加入「PM2.5懸浮粉塵監測器」除有效監控廟內煙塵懸浮更有助於空氣品質的改善，由早上8點到下午5點最多香客及進香團參訪的時間開始檢測超出標準就抽風排出，大大減低煙燻對廟內建物與神像保存的傷害，而達到廟內文化資產保護，今年得獎也是最好的見證。

廟方表示，環保改善做的好，神明也不會臉髒髒的。來廟參拜的信眾表示不見滿屋子煙塵或是滿地炮屑，雖然不習慣，但多數人表示至少不會再灰濛濛了，多數人讚譽有加，也表示會再來。也因此吸引鄰近縣市機關及宮廟前來學習參訪，甚至學校都來進行課外歷史教學活動，也算是提升廟宇的能見度。

(中時)

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