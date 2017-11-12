克羅埃西亞發明展 我世界第二

2017年11月12日 10:53 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

正修科大發明的「舒壓枕頭」，同時獲得今年克羅埃西亞發明展的金獎與大會首獎。（世界發明智慧財產聯盟總會提供）

2017第42屆克羅埃西亞INOVA國際發明展成績今天揭曉，在16個國家的521件參賽作品中，我國的3件作品獲得13金14銀6銅及3個特別獎，獲獎率排名第二，僅次於當地國。

今年克羅埃西亞INOVA國際發明展11月9日至11日在克羅埃西亞奧西耶克Gradski Vrt國際展覽廳舉行，共有美國、波斯尼亞、加拿大、中國大陸、克羅埃西亞、埃及、印尼、伊朗、波蘭、羅馬尼亞、土耳其、台灣、泰國、韓國、阿拉伯聯合大公國及越南等16個國家及521件作品參展。

世界發明智慧財產聯盟總會秘書謝曼麗表示，克羅埃西亞國際發明展獲得當地國政府的背書，是進入歐洲市場的最佳跳板之一。台灣代表團今年的表現相當傑出，是唯一獲得2個大會特別獎(大會首獎及大會最佳發明人獎)的參賽國。

正修科大副教授李金德發明的「舒壓枕頭」，同時獲得金獎與大會首獎，這個作品中間之凹部設計，適合讓使用者採用正躺的睡勢，而枕頭兩邊的高度是中間的2倍，適合使用者採用側睡的睡姿，當一開始想用左側睡的睡姿時，可靠枕頭的左邊睡，當翻身想要正躺時，頭部剛好回到中間之凹部設計處，如此免去起身置換枕頭高度的困擾。

建國科大助理教授施靜君研發的「可攜式美容床增高器 」，則獲金獎與大會最佳發明人獎，這個作品是有關於一種增高杯結構及其可攜式美容床增高裝置，可於美容床之腳柱下放置至少一增高杯結構，以快速增加美容床高度之增高杯結構。可針對不同身高與腿長之美容師手動調整美容床之高度，並確實達到適合各種型式之美容床使用與防止美容師因美容床高度過矮而產生腰部與手部等相關職業傷害。

(中時)