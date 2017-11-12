林志玲、言承旭苦織情網14年 男方表態一句話道盡一切

2017年11月12日 10:06 中時電子報 吳品瑤

「第一名模」林志玲與F4男星言承旭被大馬媒體拍到在一起下車、進飯店坐電梯，驚爆「世紀復合」，而女方經紀人也以「沒跟去馬來西亞不知道」回應，沒直接否認的態度被認為相當微妙，回首過去，志玲姊姊與言承旭從2003年傳緋聞開始，女神去年更認了曾經跟言承旭在一起，情網糾葛14年，如今爆復合，被說繞了一大圈如果真的又在一起根本是「真愛」。

林志玲、言承旭之間的感情傳聞14年沒停過，如今又被拍到同進飯店電梯疑復合，再掀熱議！據《自由時報》報導，曾有媒體報導，志玲姊姊跟言承旭私下其實一直有保持聯絡，被爆料有復合之心，然雙方「個性都不夠積極」，加上近年林志玲都在中國大陸發展，工作相當忙碌，因此始終無法踏出關鍵的一步。

兩人苦織情網14年，還傳林志玲私下說過：「沒人比我更了解言承旭」，結論就是沒結果但又放不下彼此，，而去年5月，言承旭公開露面被問到與林志玲之間的感情，他竟放下矜持包袱，坦言彼此一直有聯絡，對於是否有望復合？竟大方表態「要看她」，他有被問是指要看志玲姊姊願不願意嗎？言承旭竟給予肯定答覆，表示：「應該要看她的態度」，外傳是因言承旭母親年紀大了想抱孫，因此讓40歲的他想要定下來，也才鬆口談林志玲，至於志玲姊姊，也曾在節目上說過其實想婚，但苦無對象。

(中時電子報)