飄雨擋不住熱情！台中市舒跑杯3萬人開跑

2017年11月12日 11:26 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

市府與維他露集團主辦的 「台中市第36屆舒跑杯路跑競賽」12日在台灣大道市政大樓前廣場盛大登場。（盧金足攝）

台中規模最大的路跑活動-舒跑杯，今年邁入第36年，在跑過台北、高雄後，12日回到台中，舒跑杯提倡全民運動的精神廣受入門跑友們喜愛，吸引3萬名民眾參與響應。

市府與維他露集團主辦的 「台中市第36屆舒跑杯路跑競賽」12日在台灣大道市政大樓前廣場盛大登場，市民活力開跑；包括運動局長王慶堂、維他露基金會董事長邵瑋霖、維他露基金會執行長侯志祥、市議員劉士州、陳清龍等人均到場為選手加油。

這次活動提特地設置完賽證明線上列印功能，路跑活動結束後，由系統判斷並自動帶入跑者資料，另提供跑者上傳喜歡的照片1張完成線上完賽證明紀念，鼓勵參賽者多採用線上證明，在運動也一起節能減碳。

運動局長王慶堂表示，今天是台中市舒跑杯第36屆活動，分為競賽組與休閒組，競賽組共有1萬2000名民眾參加，休閒組則有1萬8000名民眾加入，共有3萬名民眾共襄盛舉；台中市積極推廣各類體育活動，除競技運動外包括適合親子共遊的路跑，2019年台中市更將舉辦東亞青奧及全國原住民族運動會，透過豐富的賽會帶動運動健康風氣。

今年活動主題以「活力台中 揪團開跑」為號召，特別邀請甜心女神-小敏「吳心緹」擔任主揪團長，邀請台中市民「第一次揪跑！就「揪」舒跑杯」，自清晨6點30分起陸續從台灣大道市政廣場出發，競賽組從惠中路經過五權西路、環中路、朝馬路、朝貴路、環河路、市政北二路再返回惠中路終點；休閒組則從惠中路沿途經過文心一路、河南路、市政北一路再返回惠中路。

(中時)