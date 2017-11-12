美國務院官員：台灣是一個值得信賴的夥伴

2017年11月12日 10:51 中時 江靜玲 駐美特派員／

美眾議員索拉茲遺孀妮娜講述索拉茲生前推動台灣民主不遺餘力，自己深以為傲並持續關懷台灣民主發展(江靜玲攝）

美國國務院台灣協調事務處處長何樂進11日表示，台灣顯示了自己是美國的一個可信賴的夥伴，台美雙方民間的交流從未像現在這麼堅實，基於台灣有意願也有能力對國際社會做出正面貢獻，美國除了協助台灣有意義參與國際組織，也尋求在聯合國體系之外協助台灣。

何樂進11日應邀出席華府台灣同鄉會在馬里蘭舉辦的感恩節餐會並發表演說。他告訴現場200多位與會者，美國在給予台灣免簽證待遇後，月前再給予台灣人「全球入境」快速通關待遇，台灣成為第4個獲得這項待遇的亞洲國家，他表示，「沒有比『受信任的旅行者』更適合形容美國對台灣的感受。」何樂進此語，現場響起一片鼓掌聲。

何樂進指出，台灣不僅在台美關係上，在全球也是一個值得信賴的夥伴。他感謝台灣在北韓議題上做的比聯合國決議案更多，斷絕與北韓貿易關係，為國際社會樹立好範例；在打擊暴力激進組織伊斯蘭國(IS)上台灣在人道救援與與美國在台協會合作分擔國際社會成員的責任。此外，台灣出席亞太經合會的領袖代表宋楚瑜與澳洲對提供了經濟援助與美國共同成立「婦女與經濟子基金」。

何樂進表示，美台關係強勁充滿活力。美國除了協助台灣有意義參與國際組織，也尋求在聯合國體系外協助台灣，下星期在台北舉行的台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）即是其中例子。2018年美國在台協會預定在內湖揭幕的AIT新館，更將是美台關係進展的新里程碑。

台灣戒嚴時代美國國會「四大寇」之一的眾議員索拉茲的遺孀妮娜也應邀出席11日餐會。妮娜講述索拉茲生前擔任眾院外委會亞太小組召集人期間推動台灣廢除黑名單，解除戒嚴，並在台北對當時台灣的「黨外」 人士發表演說，她對台灣民主發展深感為傲，也持續在索拉茲過世後持續關懷台灣。

(中時)