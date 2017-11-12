性侵繼女賠150萬太高？ 狼父竟想以教育費扣抵

性侵繼女的楊男主張，多年付給女兒的生活、教育費逾106萬應折抵，提起上訴遭高院駁回，須賠償150萬元確定。(示意圖/中時資料照)

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中時

新北市楊姓繼父自2014年3月起，4次趁妻子不在或就讀國小的繼女熟睡時，用手指性侵繼女猥褻，妻子找他理論，楊還回稱：「把妹妹養這麼大了」、「可以一筆勾銷了」，妻子憤而離婚，並對楊提起民刑事告訴，刑事部分一審判楊9年，民事部分判楊須賠償前妻及女兒150萬，楊認賠償金太高，主張他多年付給女兒的生活、教育費逾106萬應折抵，提起上訴遭高院駁回，須賠償150萬元確定。

判決指出，被害人少女母親2010年11月帶少女嫁給楊男，但2014年3月某晚，楊在住處趁妻子熟睡，用手性侵年僅11歲的女兒，少女撥開楊男的手，表示：「不喜歡這樣！」，楊事後還威脅她「不能說」。

自此少女與楊保持距離，楊還抱怨：「妹妹最近都不太理我」，楊妻追問下，女兒才泣訴遭楊性侵，妻怒找楊男理論，楊保證以後不會再犯，妻子為家庭幸福和諧，決定給楊一次機會。

但2014年11月，楊陪少女回外婆家，卻又趁少女睡著時摸她胸部、下體，12月還強拉上床，脫掉她褲子，摸舔下體，另2015年6月少女國小畢業典禮後回家，楊男再趁她熟睡時摸下體。楊男在妻子質問下認錯，一度還稱：「跟妹妹親生父親比較起來，不錯了」、「我也把妹妹養這麼大了」、「可以一筆勾銷了。」

事後楊妻與楊男離婚，獨自撫養女兒，並對楊提起民刑事告訴，刑事部分一審判楊9年徒刑，民事部分，一審判楊男須賠償前妻及女兒共150萬元。楊不服上訴高院，主張他曾為女兒支付生活費、教育費及其他支出共106萬3,343元應可抵銷等理由提起上訴，遭高院駁回，須賠償前妻及女兒150萬元確定。

(中時)

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