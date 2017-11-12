《全球星期人物》放縱下半身成過街鼠 崩壞影帝凱文史貝西

2017年11月12日 10:36 中時電子報 蔡萱

凱文史貝西今年擔任東尼獎主持人。(圖/美聯社)

凱文史貝西演什麼就像什麼，影迷遍部各個世代。圖為他在舞台劇《查理六世》中的驚人演出。(圖/美聯社)

兩度榮獲奧斯卡殊榮的影帝凱文史貝西近來被揭發是性犯罪累犯，讓他瞬間成為好萊塢人人喊打的過街老鼠，不僅被正在拍攝的劇組開除，甚至連已經拍好的電影戲份都要被剪個精光，更別說還沒開拍的戲約也紛紛被取消，也讓外界看到這一代影帝的演藝人生也如同戲劇般，被自己多年來的性成癮給親手毀了。

凱文史貝西曾演出多部膾炙人口的作品，影迷跨越各個世代，他在演藝成就上無疑獲得了少數人才能比肩的成就。身兼演員、歌手、導演於一身的他，除了兩度獲得好萊塢最高榮譽奧斯卡金像獎之外，金球獎、英國演員學會獎等獲獎無數，也是美國劇場界最高榮譽東尼獎的獲獎人，甚至因演藝事業上的成就獲得英國爵級司令勳章（KBE）。

凱文史貝西在2000年以《美國心玫瑰情》奪下奧斯卡影帝。同年的影后為希拉蕊史旺、最佳女配角安潔莉娜裘莉、最佳男配角米高肯恩。(圖/美聯社)

史貝西在好萊塢名人大道上也擁有一個星星。(圖/美聯社)

凱文史貝西(後排右4)也出現在2014年奧斯卡頒獎典禮上，這張史上最多人轉發的推特照片中，同框的演員還有布萊德彼特、安潔莉娜裘莉、珍妮佛勞倫斯、布萊德利庫柏、主持人艾倫狄尼絲、梅莉史翠普、茱莉亞羅勃茲等。(圖/Twitter)

英國查爾斯王子頒發英國爵級司令勳章給凱文史貝西。(圖/美聯社)

現年58歲的凱文‧史貝西‧福勒（Kevin Spacey Fowler）出生美國紐澤西州，畢業於世界著名的表演學院− 茱莉亞學院，在他的推特上簡介稱自己是「曾是鞋子銷售人員，如今在戲院混得還不錯」，他早年在百貨公司賣場擔任銷售人員，並從舞台劇男演員起步，也獲得評論家的讚賞，並從那時開始他選擇用自己的中間名史貝西做為藝名。

凱文史貝西和英國演員裘德洛一起上街為人權發聲。(圖/美聯社)

凱文史貝西及歌手、演員、導演、製片於一身。(圖/Twitter@kevinspacey)

之後在電影中擔任配角，直到1995年他憑藉新黑色犯罪驚悚片《刺激驚爆點》獲得奧斯卡最佳男配角獎項，之後更於1999年以《美國心玫瑰情》獲得了奧斯卡最佳男主角獎。之後陸續演出不少商業片，包括英雄片《超人》的大反派、《老闆不是人》的惡劣老闆等。

史貝西多年來也時常在舞台劇及劇集圈出現，尤其近年在小螢幕成果不俗，凱文史貝西以飾演政治劇《紙牌屋》中狡詐陰險的美國政客安德伍德（Frank Underwood），他運用骯髒權術、詭計和抹黑攀上總統大位而再次翻紅。他的角色甚至受歡迎到被拿來和現實生活中比較，美國總統就曾被調侃民調竟不如史貝西在劇中陰險的總統。史貝西也因《紙牌屋》多次獲得金球獎及艾美獎的提名，更因此拿下金球獎最佳男主角獎。

然而算盡心機的角色性格似乎沒只留在劇中，史貝西如此不俗的成績卻在近一個月內被接踵而來的性騷擾指控給毀於一旦。演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）上個月出面打響第一炮，指控史貝西在30年前曾試圖性侵當時年僅14歲的他。對此史貝西選擇試圖以不清不楚的道歉及用技巧性的公開出櫃轉移焦點。

安東尼瑞普(左)上個月底出面打響史貝西(右)性醜聞的第一槍。(圖/美聯社)

波士頓前主播出面淚訴兒子也遭史貝西毒手。(圖/美聯社)

事情卻不如史貝西想像的美好，外界對他的批評如排山倒海而來，不少人認為他絲毫沒有想要承認錯誤，還用典型的公關技倆，以出櫃分散焦點。LGBT族群也因此被他惹惱，狠批他選在最不對的時機出櫃。曾獲得多個獎項的他，沒有在頒獎台上驕傲地公佈自己的性取向，反而成為他性醜聞的擋箭牌。

史貝西以往對於自己的私生活鮮少提及，儘管曾在1990年代多次傳出與女演員的緋聞，包括女星黛安‧德萊耶爾（Dianne Dreyer）、海倫‧杭特（Helen Hunt）等，但多年來對於的各種傳聞他都絕口不提。他曾在2016年主持東尼獎頒獎禮點時，以開玩笑的方式回應早已甚囂塵上的同性戀傳聞，但卻未曾真正公開出櫃。直至這次性醜聞的案件爆發，他才在道歉聲明文末提及自己「選擇作為一名同性戀」。

事發後史貝西的哥哥蘭迪‧福勒（Randall Fowler）也出面表示，對此弟弟出櫃不意外，也透露他們悲慘的童年，尤其是自己從小就受到他們有強烈種族主義者和納粹支持者的父親性侵，也指控他們的母親選擇對此視而不見，他的弟弟史貝西也在這時選擇封閉自己，並變得「非常狡猾和聰明」來避免遭到家暴。

隨著出面指控被史貝西性騷擾的人數如滾雪般越滾越多，好萊塢近日似乎在壟罩於知名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）被揭發30年來的性侵、性騷擾女演員的斑斑劣跡風暴下，展現出對性騷擾的零容忍態度。史貝西隨後也陸續被揭露對多名《紙牌屋》劇組人員下手、襲擊男製片莫塔納（Tony Montana）下體、性侵英國男子，更有前主播出面淚訴兒子也慘遭史貝西毒手。

凱文史貝西模仿名人功力一流，圖為他模仿前總統柯林頓。(圖/美聯社)

凱文史貝西在電影《美國心玫瑰情》中，飾演一名迷戀女兒未成年朋友的父親，也因此獲得奧斯卡影帝的殊榮。(圖/美聯社)

性醜聞讓史貝西爆紅且親自擔任監製的《紙牌屋》製片方，不僅宣布暫停正在拍攝的第六季，更是宣布開除史貝西、由他主演的劇集《戈爾》也直接被砍。他與知名導演雷利史考特（Ridley Scott）和的新片《金錢世界》，也在上映前夕大動作決定將史貝西的戲份通通剪光、找別的演員取代重新拍攝。除此之外，史貝西原本於預定於月底獲得的殊榮國際艾美創始人獎也被取消，他的經紀人也緊急切割，宣布停止與他合作，一代影帝落魄成人人喊打的過街老鼠。

曾以《美國心玫瑰情》中迷戀女兒未成年朋友的父親角色奪下奧斯最佳男主角的史貝西，當時在頒獎台上表示：「感謝我的朋友點出我最糟糕的特質，我知道你們是因為愛我才這樣做，這也是我為什麼喜歡飾演這個角色，我們可以看到他最糟糕的特質卻仍然愛他」，如今這短演講看起來不勝唏噓，不僅是他在現實生活中也涉嫌圖性侵未成年少年，更有許多猜測表示他早已暗示自己有性成癮問題，但卻沒選擇及時治療，反而讓現在至少15名受害者出面指控。日前則是傳出他將與淫魔製片溫斯坦一起到治療所擔任性成癮病友，似乎是希望在經過治療後，讓自己從演藝生涯完全停擺的危機走出。

(中時電子報)