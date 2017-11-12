MLB》哈勒戴墜機 目擊者指他危險駕駛

費城居民悼念哈勒戴，照片寫著「安息吧醫生」。(美聯社)

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中時電子報

前大聯盟投手哈勒戴(Roy Halladay)7日開A5小飛機失事，正式調查結果出爐還需很長時間，根據許多目擊者指出，哈勒戴胡亂駕駛飛機似乎是造成失事的主因。

外媒ABC新聞引述TMZ報導，墨西哥灣上的目擊者用手機拍到一小段墜機前的鏡頭，哈勒戴的飛機距離水面太近，低於A5製造商規定的安全高度，因此墜毀時來不及求救也未使用降落傘。目擊者觀察，哈勒戴這樣的水面低空飛行已經持續一周了，他還會隨意改變飛行高度，從遠方看來驚心動魄，當下他們的想法是「這個駕駛天殺的到底在搞什麼？」

哈勒戴生前在推特讚賞「感覺就像在開戰鬥機」，可見他駕駛的習慣不太好。目擊者看到墜機立刻報警，並開船過去救援，飛機斷裂成4塊，初步斷定是高速撞擊水面墜毀。

A5是比較容易上手的飛機，製造商打出宣傳「新手30小時內可學會」，但是任何飛行器都是需要謹慎駕駛的。A5製造商在失事前3周才更改了安全規則，強調飛機必須距離水面300呎以上，哈勒戴似乎沒有遵守規定。

哈勒戴的家屬否認這種可能，他們發表聲明：「哈勒戴過去身為一個努力細心的人而受到尊敬，他駕駛的態度就和投球一樣，花費很多心力取得飛行知識與執照。」家屬認為這種危險方式聽起來不像哈勒戴的作風。

確切失事原因必須等待當局的調查結果，可能需耗費數月至數年的時間。

(中時電子報)

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