大陸崛起 台灣何必緊張？換個視角結局大不同

2017年11月12日 11:31 中時電子報 黃以謙

回首30年前，台灣GDP是整個大陸的46%，現在只剩下4%多，不是台灣倒退，而是中國大陸進步太快。那麼，台灣應該以什麼心態面對大陸崛起呢？或許轉個方向思考，大陸崛起反而對台灣是好事！

大陸黨媒《人民日報》海外版刊出社論，回顧兩岸30年來的發展消長，稱台灣曾經風光，居「亞洲四小龍」之首，一個島的產值相當於大陸的一半；然而，台灣的頂點也就停在那個時代，現在人民實際薪資比20年前不升反降，GDP落後廣東、江蘇、山東、浙江、河南，預估很快就會落後「窮親戚」福建了。

近日國民黨副主席郝龍斌受訪表示，「大陸多省GDP超越台灣，讓我緊張」。文章分析郝的意思，指他應該是出自於對台灣發展停滯擔憂，但島內更多人抱持的應該是更接近惶恐的「負面緊張」；他們之所以有這種情緒，就是抱定「美國會幫忙」與「中國崩潰論」，但事與願違，令這些人芒刺在背。

文章強調，台灣之所以錯失發展良機，得歸咎於20多年的「政治因素」，由於執政當局未把握兩岸機遇，結果自誤誤人。有這種後果，李登輝、陳水扁，以及抵制馬英九的民進黨都有責任。

那麼，換個心態與視角，路徑和結局是不是會大不相同？

試想，一個和平崛起的大陸，首先是台灣的機遇和福音，再者，同文同種的世界工廠和世界市場就在身邊，還有「願意率先同台灣同胞分享大陸發展的機遇」的善意，這是何等可遇不可求的好事？若能化解是非恩怨，未來與大陸共享繁榮富強也未必不好！

(中時電子報)