有三高或心臟不好 搭機千萬別做這個致命動作

有三高或心臟不好 搭機千萬別做這個致命動作（圖/達志影像shutterstock提供）

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中時電子報

天冷是心血管疾病的好發季節，再加上即將到了年底，很多人趁機搭機出國旅遊，醫師提醒，有三高或心臟不好的人搭機時，爲了避免血液不流通，應適度做些伸展運動。醫師特別提醒，特別嚴禁長時間「翹腳」，以免誘發下肢深層靜脈血栓，嚴重恐會奪命。

對於有心臟病與三高（高血壓、高血脂、高血糖）患者來說，因為自身已血管壁硬化或狹窄導致循環不好，所以當搭長途飛機時，請不要長時間保持同一個翹腳姿勢，這個行為更可能引發血栓症致命。北巿聯合醫院陽明院區心臟內科江碩儒醫師表示，長時間保持同一個翹腳姿勢，更容易會擠壓到末梢靜脈，妨礙肌肉收縮，讓靜脈回流變慢，這時會造成血液濃稠度提高，可能就會因此讓下肢靜脈血液凝固形成血栓。

搭飛機由於長時間坐在狹小的座位上不動，再加上高空中機艙內的壓力比在地面時要小，身體會更容易快速蒸發水份，這時再少喝水，容易讓血液濃度提高而引發血栓。江碩儒建議，以人一天扣除睡眠時間，16小時須補充2000c.c水份等比計算，每8小時的飛程之內，應該就要補充約1000c.c的水分，盡量多喝水來維持血液流通。

如果無法補充這麼多水分，應每30分鐘至1小時進行簡單的伸展活動，起身在走道行走，或是慢慢扭動脖子、手腕、腳踝等小範圍手腳伸展運動，幫助肌肉收縮與促進血液循環。

(中時電子報)

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