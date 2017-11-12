梅伊慘了！40名保守黨議員連署拉她下台

2017年11月12日 12:01 中時電子報 何宜玲

40名英國國會議員打算連署簽下一份對首相梅伊(Theresa May)的不信任函，這份信函由同屬保守黨的議員醞釀簽署，顯示黨內對梅伊的逼供態勢嚴重。依照規定，如果連署人數再增加8人的話，將可以達到黨魁重新選舉的門檻。儘管梅伊自6月初提前大選以來一直努力鞏固自己的權威，但是讓保守黨失去優勢席次，可能導致她將被逼宮的慘重下場。

根據路透(Reuters)引述《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，40名和英國首相梅伊同屬保守黨的國會議員可能同意簽署一份對她的不信任函。根據英國法律規定，只要再多8名國會議員同意加入連署，就可能把梅伊從黨魁的位置拉下台，再透過選舉機制選出另一位保守黨人士擔任新黨魁。

自從6月8日英國提前大選以來，首相梅伊領導的保守黨在選舉過程中失去了原來領先的過半席次優勢，讓黨內人士一直耿耿於懷。儘管梅伊不斷想要再重新鞏固權威地位，但是始終不如人意，現在更傳出國會議員將聯手將她拉下台，逼宮態勢相當明顯。

今年6月梅伊原本想要趁勝追擊，在保守黨民調升高之際鞏固自己的勢力，孰料大選過後的結果不如預期，還讓保守黨淪為不過半的劣勢，讓她在選後不斷試圖重振自己的地位。

前英國國防部長法隆因為涉嫌15年前對女記者伸出鹹豬手，日前閃電辭職，圖為資料照片。(圖/美聯社)

但是數周前，梅伊的2名內閣大臣先後離職，包括國防部長法隆(Michael Fallon)捲入性騷擾疑雲閃電辭職，以及國際發展大臣帕特爾(Priti Patel)私會以色列官員被曝光後，因未向政府通報違紀辭職。讓英國政府在8天內連續丟了2名重要官員，首相梅伊更面臨重大考驗。

報導指出，如果英國保守黨連署不信任梅伊成功，並且黨內重新舉行選舉產生新任黨魁，新黨魁可望無須透過全國大選，就能直接接替首相位置。

(中時電子報)