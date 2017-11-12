川普辛辣暗諷金正恩又矮又胖

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中時

在美國總統川普訪問亞洲、號召盟邦共同對抗北韓的核武與飛彈威脅之際，北韓當局批評川普是「尋求核戰的毀滅者」，並再次稱川普為 「老番顛」，而川普則在12上午於推特發文還擊，以辛辣的嘲諷語氣暗指北韓領導人金正恩 「又矮又胖」。

川普的推文說，「我永遠不會說金正恩『又矮又胖』 ，為何金正恩要羞辱我是個『老頭』 ?唉，我很努力想要和他交好，或許有天這將會實現吧!」川普還刻意將 「永遠不會」每個字母全部大寫。

川普當前正訪問越南，是其近兩周的亞洲訪程的一環，在此次的任內首度亞洲訪問，川普已陸續與日本、南韓和中國大陸的領導人會談，而北韓的核武研發問題是主要的會談議題之一。他也呼籲各國停止與北韓的金融和貿易往來。

關注著川普此行的北韓官方11日表示，川普此次訪問亞洲只能算是「戰爭販子的商務之旅」，就是要讓 「美國國防工業的壟斷者荷包滿滿」。 北韓當局的聲明還說，川普此行展現了他作為「世界和平與穩定毀滅者」以及「尋求朝鮮半島爆發核戰」 的本質。

美國的3個航空母艦打擊群11日在朝鮮半島東邊西太平洋域海域，與南韓海軍船艦展開聯合軍事演習，演訓項目包括多個航母打擊群協同行動、海上偵察、防空、防衛性質空戰演練等。這是2007年以來，首度有3個美軍航母打擊群一同參與軍演。

(中時)

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